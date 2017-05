Veszélyben a G7-csúcstalálkozó: Trump többet beszélget a boltosokkal, mint politikustársaival

Veszélyben forog a G7-csúcstalálkozó szombati zárónyilatkozata, mert a világ hét iparilag legfejlettebb országa között ellentétek vannak a migráció, a klímaváltozási megállapodások, valamint a külkereskedelem kérdéseiben - írta az olasz sajtó szombaton a legnehezebb G7-nek nevezve a szicíliai Taorminában zajló találkozót.



Az egyik lap szerint az amerikai elnök többet beszélgetett a helyi boltosokkal, mint politikustársaival. Az Il Sole 24 Ore olasz gazdasági napilap szerint a küldöttségek tanácsadói egész éjszaka a szombaton bemutatandó záródokumentumon dolgoztak, "nem sok eredménnyel". Nem sikerült megoldást találni a párizsi klímaegyezmény alkalmazását érintő vitákban, amelyekben az újság szerint továbbra is "hat az egy ellen" az állás, vagyis csak az Egyesült Államok mond nemet az egyezményre. Hasonló a helyzet a nemzetközi külkereskedelemben is Washingtonnak a saját gazdaságát védő intézkedései miatt.



A távolság szemmel látható: miközben a többi állam- és kormányfő egymással beszélgetve gyalogolt végig Taormina utcáin, Donald Trump amerikai elnök majdnem mindig egyedül ment, a többiektől leszakadva - jegyezte meg az Il Sole 24 Ore.



A Corriere della Sera szerint Donald Trump a világ vezetőinek találkozóján többet beszélgetett Taormina boltosaival, mint politikus társaival.



A lap azonban úgy látta, az amerikai elnök "egy mindenki ellen" magatartása nem más, mint a tőle már megszokott politikai show része. A G7-ek közötti ellentéteket azonban a Corriere is érzékelte, hangsúlyozva, hogy Angela Merkel német kancellár még a szombatra tervezett sajtótájékoztatóját is lemondta, hogy ne kelljen a vitás kérdésekről nyilatkoznia. A házigazda Olaszország által kidolgozott zárónyilatkozat eredeti változatából nem sok maradt meg - értesült a La Stampa, amely Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének szavaival a mindenkori egyik legnehezebb G7-csúcsnak nevezte a mostani találkozót.



A napilap szerint Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök közvetítőként próbálja "megmenteni" a zárónyilatkozat előre megírt szövegét, hatástalanítva a vitás pontokon felmerülő "aknákat". A La Stampa szerint azonban ez kompromisszumokhoz vezet az olaszok által remélt akcióterv helyett, például a migráció kérdésében. Az olasz fél határozott állásfoglalást akart lefektetni a migrációról, konkrét elkötelezettséggel az Olaszországba és Európába érkező áramlat megfékezésére, de erre többek között az USA is nemet mondott.



A zárónyilatkozatnak a La Stampában ismertetett változatában megmaradt a migráns nők és a gyermekek védelmére vonatkozó rész, de kiemelt hangsúlyt kapott a nemzeti határok védelme is. A La Stampa azt írta, a nehezen kialakuló zárónyilatkozat egyensúlyozására született meg pénteken a G7-ek terrorizmus elleni nyilatkozata.