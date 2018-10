Új konzervatív főbírája van az amerikai legfelsőbb bíróságnak - Letette a hivatali esküt Brett Kavanaugh főbíró

Letette a hivatali esküt Brett Kavanaugh főbíró Az új főbírót John Roberts, a legfelsőbb bíróság elnöke eskette fel zárt körű ceremónia keretében. A szertartáson részt vett az az Anthony Kennedy alkotmánybíró is, akinek nyáron bejelentett visszavonulása miatt jelölte Donald Trump elnök az addig washingtoni fellebbviteli bíróként dolgozó Kavanaugh-t. Brett Kavanaugh kedden már részt vesz a legfelsőbb bíróságon folyamatban lévő ügyek tárgyalásán. Donald Trump, útban egy választási nagygyűlésre Kansasbe, az elnöki különgépen közzétett Twitter-bejegyzésben gratulált az új főbírónak, és egyúttal bírálta a demokrata politikusokat "szörnyűséges támadásaikért" Kavanaugh ellen. A kíséretében lévő újságíróknak azt mondta: azért is döntött Kavanaugh jelölése mellett, mert a bíró tiszta múltú ember. Kavanaugh kinevezését heves vita előzte meg, mert egy nő azzal vádolta meg, hogy 1982-ben szexuálisan zaklatta. Trump nem vonta kétségbe a nő által elmondottakat, de "száz százalékig" biztosnak mondta magát abban, hogy összetévesztette a főbírót valaki mással. Új konzervatív főbírája van az amerikai legfelsőbb bíróságnak Brett Kavanaugh személyében új főbírája van az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróságnak. Kinevezésével a testület konzervatív többségű lett. Csaknem valamennyi gyorselemzés történelmi jelentőségűnek minősítette a szenátus szombati végszavazását, amelyben a törvényhozók 50:48 arányban jóváhagyták Donald Trump amerikai elnök jelöltjét. Az 53 éves Kavanaugh - eddigi washingtoni fellebbviteli bíró - kifogástalan szakmai karriert tudhat magáénak, ezt szenátusi meghallgatása során a jelöltségét ellenző demokrata párti szenátorok is elismerték. Ennek ellenére heves viták kísérték a meghallgatást, kivált azt követően, hogy egy kaliforniai pszichológusnő azt állította, hogy a főbírójelölt 1982-ben szexuálisan zaklatta őt. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egy hétig tartó pótlólagos vizsgálatával nem nyertek a vádak bizonyítást. Ha a jelölt kifogástalan szakmai múlttal dicsekedhet, és alkalmasságát nem vonták kétségbe, akkor mégis mivel magyarázható a jelöltségével szembeni ellenállás, a meghallgatási folyamatot kísérő heves és szenvedélyes politikai vita és a hangos tüntetőcsoportok felbukkanása? - tették fel a kérdést az utóbbi hetekben elemzők.



Brett Kavanaugh konzervatív bíró. Kinevezése élethosszig tart. Kinevezésével a kilenctagú legfelsőbb bíróságban konzervatív többség alakult ki. A legfelsőbb bíróság pedig az amerikai társadalom életét hosszú távon meghatározó kérdésekben - például a művi terhességmegszakítás vagy az illegális bevándorlás ügyében - irányadó és megfellebbezhetetlen döntéseket hoz. Kavanaugh-t nem ingadozó, tehát egyszer konzervatív, egyszer liberális szemléletet tükröző döntéseket hozó, hanem következetesen konzervatív bíróként tartják számon. Amikor Trump júliusban - Anthony Kennedy főbíró visszavonulása után - őt jelölte, a demokrata párti politikusok jó része azonnal jelezte, hogy nem ért egyet a jelölt személyével. Kennedy bíró ugyanis "ingadozó"volt, fontos ügyekben akár számíthattak is rá a demokraták. Kavanaugh bíró várható döntései - eddigi munkássága alapján - szinte bizonyosan konzervatív szemléletet fognak tükrözni.



Demokrata politikusok emlékeztettek arra, hogy Kavanaugh fiatal jogászként részt vett annak a Kenneth Starr irányította különbizottságnak a munkájában, amely annak idején, 1998-ban, Bill Clinton elnök alkotmányos eltávolításának lehetőségeit vizsgálta. Bernie Sanders vermonti szenátor - aki 2016-ban Hillary Clinton vetélytársa volt a Demokrata Párt elnökjelöltségéért folyó küzdelemben - még a nyáron kijelentette: a demokraták mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megakadályozzák Kavanaugh kinevezését. Cory Booker demokrata párti szenátor pedig a szexuális zaklatásról szóló vádaskodás közepette leszögezte: mindegy, hogy Brett Kavanaugh bűnös-e vagy sem, Trumpnak új bírát kell jelölnie a legfelsőbb bíróságba. A CNN amerikai hírtelevízió elemzője szombaton este azt emelte ki, hogy a republikánusok nagyon taktikusan politizáltak. Julian Zelizer történész, a hírtelevízió szakértője szerint túljártak a demokraták eszén, például azzal, hogy azonnal hozzájárultak a demokrata szenátorok FBI-vizsgálatra vonatkozó kéréséhez. A szakértő szerint nyilván tudták, hogy a vizsgálódás eredménye csakis kedvező kimenetelű lehet, hiszen addig már nyolcszor átvilágították a főbírójelöltet. Kavanaugh kinevezését az Egyesült Államokban Trump elnök vitathatatlan győzelmeként értékelik. Ez a tény pedig már önmagában is befolyásolhatja a november 6-án sorra kerülő félidős választások eredményeit, de a legutóbbi felmérések szerint a Kavanaugh-meghallgatás hangneme, a jelölt elleni támadások és lejáratási kísérletek, a személyét övező viták megélénkítették a republikánusok szavazókedvét.



Csütörtökön este az elnök a minnesotai Rochesterben vett részt kampányrendezvényen. Az érdeklődők végeláthatatlan sorokban érkeztek, és amikor az elnök arról beszélt, hogy a demokraták "harag diktálta ellenállása visszaüt majd, ráadásul korábban soha nem látott mértékben", akkor a közönség szűnni nem akaró tapsa szakította őt félbe. A CBS televíziónak az egyik résztvevő úgy fogalmazott: "nagyon nagy lesz a részvétel a választásokon, éppen amiatt, amit most a demokraták csinálnak". A The Washington Times című jobboldali napilap a héten elemzést közölt a Breitbart című radikális jobboldali lap alapítójáról, Andrew Breitbart-ról, és azt írta: az ő politikai álláspontja akkor változott meg szélsőségesen, miután végignézte Clarence Thomas főbírójelölt meghallgatását 1991-ben. Clarence Thomast Ronald Reagan elnök jelölte, de mivel konzervatív volt, berzenkedtek ellene a demokrata párti szenátorok, és csakúgy mint Kavanaugh esetében, akkor is megjelent egy nő, Anita Hill, aki azt állította, hogy Thomas korábban szexuálisan zaklatta őt. Clarence Thomas ma a legfelsőbb bíróság megbecsült tagja. A vele történtek sokakat a republikánusok oldalára állítottak. Nem sokkal később megszületett a Breitbart News című lap is.



Korábban



Jóváhagyta a helyi idő szerint szombat délutáni végszavazáson a washingtoni szenátus többsége a szexuális zaklatás gyanújába keveredett Brett Kavanaugh szövetségi bíró kinevezését az Egyesült Államok alkotmánybíróságaként is működő legfelsőbb bíróság tagjának. A republikánus többségű szenátusban a döntés nyílt szavazáson, 50:48 arányban született meg, a szavazáson az Egyesült Államok alelnöke, Mike Pence elnökölt. A szavazást többször is a karzatról bekiabáló nők szakították meg, a protestálókat a biztonsági szolgálat kivezette a teremből. Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője a szavazás előtt elmondott rövid beszédében azt mondta, hogy Kavanaugh vitathatatlanul megérdemli a kinevezést, és hozzátette: nemcsak a szenátus, hanem az ország is büszke lesz rá. "Az elnök olyan jogászt jelölt, akit jogásztársai politikai hovatartozásuktól függetlenül szupersztárnak neveznek. Brett Kavanaugh a nemzet legjobbjai között van" - fogalmazott a frakcióvezető. Az 53 éves washingtoni fellebbviteli bíró Kavanaugh megszavazásával hosszú és heves vitákkal teli folyamat zárult le. Bár felkészültségét a demokrata párti szenátorok is elismerték, meghallgatásának lezárulta után jelentkezett egy kaliforniai pszichológusnő, és azzal vádolta meg a jelöltet, hogy 36 évvel korábban, diákként, szexuálisan zaklatta őt. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) pótlólagos vizsgálatával nem nyertek a vádak bizonyítást. Brett Kavanaugh kinevezésével - amelyet Donald Trump elnöknek még alá kell írnia - a kilenctagú legfelsőbb bíróságban az amerikai társadalom életét évtizedekre meghatározni tudó konzervatív többség alakult ki. A Fehér Ház rögtön a szavazás után jelezte, hogy Kavanaugh felesketésére a lehető legrövidebb időn belül, minden bizonnyal még szombaton sor kerül. Donald Trump a Twitteren üdvözölte a kinevezés jóváhagyását. "A mai nap folyamán később aláíróm a kinevezését, és hivatalosan felesketik. Nagyon izgalmas!" - írta a mikroblogon. Kavanaugh személyében Donald Trump második konzervatív jelöltje kerül be az alkotmánybíróságba. Tavaly az ugyancsak konzervatív Neil Gorsuch került a bírói testületbe. Az első kommentárok az elnök egyértelmű győzelmeként értékelik a jelölt megszavazását, és utalnak arra, hogy a döntés minden bizonnyal jelentősen befolyásolja majd a novemberi, úgynevezett félidős választásokat is, amikor a képviselőház egészét és a szenátus több mint egyharmadát újraválasztják. Szombaton, a végszavazás előtt és közben tüntetések voltak a törvényhozás és a mellette lévő legfelsőbb bíróság épülete előtt. A tüntetők különböző csoportjai a kinevezés ellen és mellett hallatták hangjukat.