Trump új vezetőt fog kinevezni a NASA élére

Donald Trump elnök új vezetőt készül kinevezni az Amerikai Űrhajózási és Űrkutatási Hivatal (NASA) élére Jim Bridenstine kongresszusi képviselő személyében - közölte helyi idő szerint pénteken a Fehér Ház.



A republikánus képviselő, akit 2012-ben választották be a képviselőházba, a védelmi, valamint a tudományos, űrkutatási és a technológiai bizottság tagja.



Bridenstine a haditengerészet pilótája volt, az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó E-2C Hawkeye légtérellenőrző gépével repült, pilótaként iraki és afganisztáni bevetéseken is részt vett.



A Trump támogatójának számító Bridenstine neve már közvetlenül Trump tavalyi novemberi megválasztása után felmerült a NASA lehetséges következő igazgatójaként.



Az oklahomai képviselő újabb Holdra szállást szorgalmazott, mielőtt a NASA belevágna a tervezett Mars-expedícióba.



A NASA-t jelenleg Robert Lightfoot igazgatóhelyettes vezeti megbízott igazgatóként 2017. január 20. óta. "Örülök, hogy Bridenstine képviselőt nevezik ki a csapatunk élére" - tudatta közleményében Lightfoot.



Az új igazgató kinevezését még a szenátusnak is jóvá kell hagynia.