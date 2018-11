Trump engedélyt adott az USA déli határára vezényelt katonáknak az erőszak alkalmazására

A szokásos ünnepi üzenetet az elnök Palm Beachben lévő Mar-a-Lago villájából közvetítették, és Donald Trump - miután hálát mondott az amerikai fegyveres erőknek a szolgálatukért - válaszolt a feltett kérdésekre is. Az elnök hangsúlyozta az amerikai határok biztonságosságának fontosságát, és ezzel összefüggésben azt hangoztatta, hogy a migránskaravánnal érkezők között olyan emberek is vannak, akik veszélyt jelentenek az amerikaiakra. "Rossz emberek" - fogalmazott, és azt állította, hogy "bolondokháza, káosz és halál lesz", ha a bírák megakadályozzák az illegális migránsok beözönlését korlátozó intézkedések végrehajtását.



"Szörnyű dolog, amikor bírák akarják megmondani, hogyan védjük a határokat" - mondta, utalva arra, hogy a hét elején egy szövetségi bíró átmeneti időre felfüggesztette azt az elnöki rendeletet, amely megtagadná a menekültkérelem benyújtásának lehetőségét mindazoktól, akik illegálisan lépik át az amerikai határt. Donald Trump "totális katasztrófának" nevezte azt a San Franciscóban lévő szövetségi bíróságot, amelynek bírája felfüggesztette az elnöki rendeletet.



Ugyanakkor leszögezte: nem a bevándorlást ellenzi, hanem az illegális bevándorlást. "Mindenkinek jogszerűen kell belépnie az országba"- tette hozzá. Kérdésekre válaszolva Trump elmondta, hogy Washington komoly tárgyalásokat folytat Afganisztánnal, és megpendítette azt is: lehet, hogy ellátogat oda. Ismét védelmébe vette a Hasogdzsi-gyilkosság kapcsán tett nyilatkozatát Szaúd-Arábiáról.



Hosszasan dicsérte az amerikai-szaúdi gazdasági kapcsolatokat, mondván, hogy Rijád dollármilliárdokat fektet be az Egyesült Államokban. Amikor azt kérdezték tőle, hogy mégis, ki a felelős Dzsamál Hasogdzsi újságíró meggyilkolásáért, azt válaszolta: "nem tudom, hogy bárki is valaha képes lesz azt a követeztetést levonni, hogy a koronaherceg követte e".



Hozzátette: "gyűlölöm, ami történt, és gyűlölöm ennek elleplezését, de ő (a szaúdi koronaherceg) ezt még nálam is jobban gyűlöli". A G20-as országcsoport hó végén Argentínában tartandó csúcstalálkozójáról szólva azon meglátásának adott hangot, hogy a Hszi Csin-ping kínai vezetővel tervezett megbeszélésein sikerül megállapodást kötnie a két ország kereskedelmi vitájában.