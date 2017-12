Törvénybe foglalja az EU-állampolgárok jogosultságait Nagy-Britannia

A brit miniszterelnök szerint a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok jogosultságait törvény rögzíti majd, és e törvénynek brit bíróságok szereznek érvényt.



Theresa May hétfő délután számolt be a londoni alsóház képviselőinek a múlt heti brüsszeli EU-csúcsról. A találkozón az unióban maradó tagállamok állam- és kormányfői úgy döntöttek, hogy el lehet kezdeni a brit EU-tagság megszűnéséről folyó tárgyalássorozat második szakaszát, amely a Brexit utáni kapcsolatrendszerről - elsősorban a kereskedelemi kapcsolatokról - szól majd.



Az első tárgyalási szakaszban mindenekelőtt a külföldi EU-állampolgárok jogosultságainak szavatolásáról, a brit pénzügyi kötelezettségekről, valamint az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti fizikai határellenőrzés újbóli megjelenésének elkerüléséről volt szó.



Theresa May hétfői alsóházi tájékoztatójában kijelentette: a pénteki EU-csúcson viszonosságra alapuló megállapodás született a Nagy-Britanniában élő külföldi, illetve az uniós országokban élő brit állampolgárok jogosultságairól. A brit kormányfő hozzátette: ezt tekintette elsődleges fontosságú feladatának a Brexit-tárgyalások első szakaszában.



Mindkét célt sikerült elérni, és ez karácsony közeledtével megnyugvással töltheti el a külföldi EU-polgárokat és a más EU-tagállamokban letelepedett briteket - fogalmazott a brit miniszterelnök.



Az EU-val szembeni brit pénzügyi kötelezettségekről Theresa May azt mondta: a tárgyalásokon sikerült jelentősen csökkenteni e fizetési kötelezettségeket, amelyeknek összege "észszerű feltételezések alapján" jelenleg 35-39 milliárd font (12 500-14 ezer milliárd forint) közé becsülhető.



Ez hozzávetőleg négyévi brit EU-költségvetési hozzájárulásnak felel meg, és London várakozása szerint e négy évből kettő a brit EU-tagság után tervezett átmeneti időszakra esik - mondta a brit kormányfő.



A kilépés utáni, várhatóan kétévi átmeneti időszakot London javasolja, azzal az érvvel, hogy a brit EU-tagság megszűnésének valószínű időpontjában, 2019 márciusában még sem az Egyesült Királyság, sem az Európai Unió, sem az EU-tagállamok nem lesznek abban a helyzetben, hogy zökkenőmentesen meghonosíthassák az új kapcsolatokat megalapozó feltételrendszer számos elemét.



Theresa May hétfői alsóházi felszólalásában hangsúlyozta: az Egyesült Királyság már "e szigorúan korlátozott időtartamú" átmeneti időszakban sem lesz az EU egységes belső piacának és vámuniójának tagja, mivel addigra kilép az EU-ból is.



May szerint ugyanakkor London azt javasolja, hogy ebben az időszakban az Egyesült Királyság és az Európai Unió még a jelenlegi feltételekkel férhessen hozzá egymás piacához.



A brit kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy London szándékai szerint azoknak a külföldi EU-munkavállalóknak, akik ebben az átmeneti időszakban érkeznek Nagy-Britanniába, már regisztrációs kötelezettségük lenne. Theresa May szerint ez is a majdani új brit bevándorlási rendszer előkészítésének része lesz.



A brit kormány többször megerősített szándéka szerint azok a külföldi EU-állampolgárok, akik a brit EU-tagság megszűnésének várható időpontjában, 2019. március 29-én már öt éve folyamatosan és törvényesen Nagy-Britanniában tartózkodnak, jogosultak lesznek a letelepedett státusra, és ezt egyszerű, szinte automatikus hatósági eljárással megszerezhetik.



London az EU-val elért megállapodásban rögzítette azt is, hogy akik a brit EU-tagság megszűnésének napjáig öt évnél kevesebb ideje, de szintén életvitelszerűen és törvényesen Nagy-Britanniában tartózkodnak, ugyancsak maradhatnak, amíg nagy-britanniai tartózkodásuk időtartama eléri az öt évet, és onnantól ők is jogosultak lesznek állandó tartózkodási engedélyre.



Az új regisztrációs kötelezettség azokra vonatkozik majd, akik Nagy-Britannia kilépése után érkeznek.



Theresa May hétfői alsóházi tájékoztatójában kijelentette: Nagy-Britannia az átmeneti időszakban már elkezdi saját független jövőben kereskedelempolitikájának előkészítését, kereskedelmi egyezményekről kezd tárgyalásokat leendő partnerországokkal, és ha lehetséges, alá is írja e megállapodásokat, amelyek az átmeneti időszak vége után lépnének érvénybe.



London az Európai Unióval is szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni a Brexit utáni időszakra.