Szükségállapotot rendelt el Trump

Szükségállapotot rendelt el Kaliforniában pénteken Donald Trump amerikai elnök azután, hogy az állam déli részén a bozót- és erdőtüzek számos, Los Angeles környéki hegyet is elértek.



A döntés azt követően született, hogy Jerry Brown kaliforniai kormányzó egy levélben ezt kérte az elnöktől.



A rendelet lehetővé teszi, hogy szövetségi forrásokból nyújtsanak segítséget Kalifornia államnak és a helyi erőknek - számolt be a washingtoni Fehér Ház. A szövetségi rendkívüli segélyalapokból jut Los Angelesnek, Riverside, San Diego és Ventura megyének, ahol már nagyon súlyos helyzet alakult ki.



A kiszámíthatatlan széljárás miatt keletkezett erdőtüzek több ezer hektárnyi területen pusztítottak, 439 épület megsemmisült néhány nap alatt - közölték a tűzoltók. A legnagyobb bozóttüzek Los Angelestől északra vannak, de nyugatra is terjednek, Santa Barbara megye irányába.



Csupán San Diego megyében több ezer tűzoltót, hét repülőgépet, 15 helikoptert, katonákat vetettek be a természeti katasztrófa továbbterjedésének megakadályozására és felszámolására. San Diego városától 80 kilométerre északra mintegy 1160 hektárnyi területen ég az erdő, a lángok 85 építményt megsemmisítettek. Hat ember, közte két tűzoltó égési sérüléseket szenvedett.



Az év első felében a bozóttüzek Kalifornia északi részén tomboltak, több milliárd dollárnyi kár keletkezett.