Szijjártó: Magyarország nagyra becsüli az amerikai segítséget az ukrán konfliktusban

Szijjártó Péter - közlése szerint - megerősítette tárgyalópartnerének, hogy Magyarország "nem a balhéban" érdekelt, hanem a konfliktus megoldásában.



Magyarország azt szeretné, hogy a 150 ezer kárpátaljai magyar ember biztonságban, jogbiztonságban élhessen, és az ukránok ne sértsék meg a nemzetközi és kétoldalú kötelezettségeiket - jelentette ki a miniszter.



Hozzátette, szeretnék, ha a júliusi NATO-csúcsig megoldódna ez a kérdés, ennek érdekében kedden találkozik Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel.



Emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök elküldte a kormány által elfogadott memorandumot a NATO főtitkárának és a tagországok miniszterelnökeinek, amelyben összefoglalta az ukrajnai folyamatokat és a kisebbségi jogsértéseket, valamint kezdeményezte, hogy Ukrajna mentesítse a NATO-tagállamokhoz tartozó kisebbségeket a kisebbségek jogainak korlátozására vonatkozó törvények végrehajtása alól.



Szijjártó Péter szólt arról is, hogy az amerikai külügyi államtitkárral megerősítették Magyarország és az Egyesült Államok stratégiai partnerségét és szövetségét.



A két ország stratégiai érdekei egybevágnak, és elkötelezettek a közép-európai térség és az Egyesült Államok együttműködésének fejlesztése mellett, ennek egyik aspektusa az energiabiztonság. Magyarország arra számít, hogy az Egyesült Államok szerepet játszik majd a jövőben a közép-európai energiadiverzifikációban - mondta a miniszter. Szijjártó Péter beszámolója szerint megerősítették azt a szándékukat is, hogy megújítják a több mint 20 éve kötött védelmi együttműködési megállapodást, amely majd megfelelően reflektál az új kihívásokra. Szó volt a gazdasági együttműködésről is. Az Egyesült Államok a második legnagyobb befektető Magyarországon: 1700 amerikai vállalat 100 ezer embert foglalkoztat. Magyarország és az Egyesült Államok között szoros az együttműködés az ENSZ reformjával kapcsolatban is, egyetértenek ugyanis abban, hogy a világszervezet intézményeit modernizálni, eljárásait gyorsabbá és kiegyensúlyozottabbá kell tenni - emelte ki a miniszter.



Megjegyezte, az Egyesült Államok viszonylag hamar kilépett a globális migrációs csomagról szóló tárgyalásokról, ami azt jelzi, hogy az amerikaiak sem teljesen elégedettek a folyamatokkal.