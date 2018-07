Soros elmondta, mit kell tennie az új baloldali spanyol kormánynak

Egy hónapja vette át a hatalmat Spanyolországban a baloldali kormány, amit nem a nép választott meg, hanem egy parlamenti szavazás után kerültek hatalomra azt követően, hogy a parlament megvonta a bizalmat az addigi miniszterelnöktől, Mariano Rajoytól. - írja a Magyar Idők Ez idő alatt Sánchez már állítólag titkos tárgyalásokat folytatott Soros Györggyel is. Sajtóbeszámolók szerint Soros szerda este hétkor tartott eligazítást a miniszterelnöknek a Moncloa-palotában, a spanyol kormányfő rezidenciáján. Az egyeztetés nem került bele a miniszterelnök hivatalos agendájába.A Breitbart londoni kiadása szerint másfél órán át tartott a tárgyalás, amelyen részt vett Josep Borrell Fontelles, spanyol külügyminiszter is. Utat engednek a hajóknak Pedro Sánchez Brüsszel nagy elégedettségére két hete jelentette be, hogy a nyitott határok híve, ezért utat enged az Aquarius nevű hajónak, mely a Földközi-tengeren portyázva szedi fel fedélzetére a fekete-afrikai migránsokat.Korábban Olaszország és Málta már megtiltotta a hajónak, hogy náluk kössön ki és ott rakja ki az illegális bevándorlókat. Fotó: AFP A szocialista vezető azt is belengette, hogy lebontatja azt a több méter magas falat, mely a két, az afrikai kontinensen lévő spanyol enklávét, Ceutát és Melillát védi a bevándorlóktól.