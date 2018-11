Savval leöntött nőnek írt levelet Ferenc pápa - ma van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Monoklis matrjoskák Budapesten

A budapesti Akvárium Klubban állított ki óriás matrjoska babákat az Ökumenikus Segélyszervezet a nők elleni erőszak elleni harc világnapján - írta a hvg.hu. A babák járják az országot, és arra hívják fel a figyelmet, van hol segítséget kérni - a Szeretet nem árt internetes oldalon további részleteket találnak az áldozatok, érdeklődők.

Ferenc pápa levelét a RAI olasz közszolgálati televízió vasárnap délelőtti vallási műsorában mutatták be és olvasták fel. A katolikus egyházfő levélében bocsánatot kért és imáját küldte a családi erőszak áldozatává vált olasz nőnek. Azt írta, a nő bátorsága pofonként szóljon a nőkkel szembeni erőszakot övező közönynek.A pápa idén júniusban küldte el a most nyilvánosságra hozott levelet Filomena Lambertinek. A Nápoly közeli Salernóban élő nő 35 éven át tartó és erőszakkal teli házasság után válni akart, férje erre leöntötte az arcát sávval. A férfi 15 hónapot töltött börtönben és jelenleg szabad. Az ENSZ 1999-ben vezette be a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napját.Olaszországban vasárnap az olasz politika, kulturális élet és sport több ismert képviselője is piros jelet viselt szeme alatt a nőkkel szembeni erőszak megszüntetését szorgalmazva. Antonio Tajani, az Európai Parlament olasz elnöke is ilyen piros jellel a szeme alatt adott interjúkat a Brexit aláírásának szentelt soron kívüli uniós csúcson.Olaszországban a nőkkel szembeni családi erőszak komoly társadalmi problémának számít. Tavaly 123, idén már 32 nő vesztette életét családi erőszak miatt, férjük, élettársuk, apjuk ölte meg őket. Tavaly az olaszországi erőszakellenes központokhoz mintegy 50 ezer nő fordult, amit a hatóságok a "jéghegy csúcsának" tartanak. A bántalmazást jelentő nők 67,7 százalékának gyermeke van. Az esetek 65 százaléka olasz családokban történik.