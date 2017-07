Összeülnek az EU-s országok külügyminiszterei

Tanácskozást tartanak az európai uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn Brüsszelben, az ülésnek várhatóan elsősorban a migrációs válság és a líbiai helyzet lesz a középpontjában.



A találkozó résztvevői áttekintik a legutóbbi líbiai eseményeket, az azokra adott uniós válaszokat, valamint foglalkoznak az ország jövőbeli kilátásaival.



Vitát folytatnak majd az Európai Unió úgynevezett globális stratégiájának prioritásairól, illetve az észak-koreai helyzetről, különös tekintettel az ország által folytatott rakétakísérletekre, amelyek hatalmas tiltakozást váltottak ki a nemzetközi porondon.



A munkaebéd során a tárcavezetők a bevándorlásról tárgyalnak, ezen belül is főként a Földközi-tenger középső térségében húzódó migrációs útvonal helyzetét fogják megvitatni. Az egyeztetésen jelen lesz Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa és William Lacy Swing, a Nemzetközi Migrációs Szervezet főigazgatója is.



Sajtóhírek szerint a tanácsülés napirendjén szerepel az embercsempészet ellen indított, Sophia nevű uniós földközi-tengeri művelet mandátumának meghosszabbítása is 2018. december 31-ig, névtelenséget kérő diplomáciai források azonban arról számoltak be, hogy Olaszország ennek a megvétózására készül.



A 2015-ben indított művelet hatálya július 27-én jár le, és mivel Róma számára az egy ideje már inkább további terhet, mintsem segítséget jelent, nem kizárt, hogy az olasz külügyminiszter blokkolni fogja a katonai művelet folytatását - közölte egy neve elhallgatását kérő tisztségviselő.



Ugyan Olaszország korábban hozzájárult, hogy a művelet keretében a tengerből kimentett bevándorlókat az olasz partokra szállítsák, akkoriban még nem számítottak rá, hogy a részt vevő hajók tízezrével szállítanak majd embereket az országba.