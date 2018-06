Kabulban ünnepelték a tálibok a muszlim böjti hónap végét, a belügyminiszter is találkozott velük

A tálibok korábban meglepetésszerűen bejelentették, hogy három napig felfüggesztik a fegyveres harcot az afgán kormányerőkkel szemben a pénteken kezdődött íd al-fitr alkalmából. Ennek előzménye, hogy a kabuli vezetés a múlt héten feltétel nélküli fegyverszünetet rendelt el az ünnep alkalmából, június 12. és 20. között. A szélsőségesek mindazonáltal aláhúzták, hogy a fegyverszünet nem vonatkozik a külföldi fegyveres erőkre.



A Reuters brit hírügynökség jelentése szerint több tucat fegyvertelen, hagyományos fejdíszt viselő tálib lépett be Kabulba a főváros déli és dél-keleti kapuin. A környéken forgalmi dugók keletkeztek, ahogy az emberek megálltak fényképezkedni és üdvözölni a szélsőségeseket. Az internetre feltöltött videók és képek arról tanúskodnak, hogy a tálibok jó hangulatban vonultak be a fővárosba, ölelkeztek és együtt szelfiztek a civilekkel.



A kabuli rendőrség szóvivője tudatta: a tálibok letették fegyvereiket a városkapuknál, amiket vissza is kapnak távozásukkor.



A Tolonews afgán hírtelevízió jelentése szerint a szélsőségesekkel Vísz Ahmad Barmak afgán belügyminiszter is találkozott Kabulban, amiről ugyancsak készültek szelfi fotók.



A precedens nélküli ünneplésre máshol is sor került. Kunduz városában, Kabul tartomány déli részén, illetve Logar, Zábul és Vardak provinciákban a kormányerők katonái és a tálibok üdvözölték egymást és együtt fotózkodtak.



Maszúd Azizi belügyminiszter-helyettes rámutatott, hogy az idei a legbékésebb íd al-fitr, az egész országra hatályos tűzszünetet senki sem sértette meg. Hilmend, Kandahár és Zábul tartományok kormányzói közölték: az utóbbi 24 órában nem történt erőszakos cselekmény az ellenséges felek között.



A kunduzi Mohamed Amir azt mondta: nem hitt a szemének amikor azt látta, hogy rendőrök és tálibok együtt szelfiznek az utcán.



A Nangarhar tartományi Dzsalálábádban civilek szárított gyümölcsökkel, édességekkel és fagylalttal kínálták a tálibokat. A Reuters egy riportere arról számolt be, hogy a szélsőségesek a fagylaltozás mellett a civilek gyerekeivel játszottak.



Asraf Gáni afgán elnök reményének adott hangot, hogy a háromnapos tűzszünet az ellenségeskedés tartós felfüggesztésének az előszele, és sürgette a tálibokat, hogy üljenek le tárgyalni a kormánnyal.



A tálibok az amerikai megszállás óta harcolnak a Nyugat-barát kormány és a külföldi fegyveres erők ellen Afganisztánban. Az idei évben jelentős csapásokat mértek az afgán biztonsági erőkre.