Jótékonysági kislemezzel segítik a londoni tűzvész áldozatait

Emeli Sandé, Pixie Lott, Rita Ora és Leona Lewis is közreműködtek a nyugat-londoni Grenfell Tower toronyházban pusztító múlt heti tűzvész károsultjainak megsegítésére készített kislemezen.A hírességek Simon Cowell szórakoztatóipari mogul szervezésében énekelték fel a hét végén a Simon and Garfunkel amerikai duó 1970-ben kiadott Bridge Over Troubled Water című slágerének feldolgozását.Sandé, Lott, Ora és Lewis mellett a rapper Stormzy, a brit X-faktor televíziós tehetségkutató műsor korábbi zsűritagja, Tulisa Contostavlos, a műsor 2015-ös szériájának győztese, Louisa Johnson is részt vett a nyugat-londoni Sarm stúdióban tartott hétvégi felvételeken.A londoni rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint a 79-et is elérheti a múlt heti londoni tűzvész halálos áldozatainak száma. A vizsgálatot vezető rendőrtiszt hétfői tájékoztatása szerint az adat tartalmazza az eltűntek számát is, a hatóságok feltételezése szerint azonban ők is életüket vesztették a katasztrófában.