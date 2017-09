Hamarosan Bécsnek is lesz vezető nélküli metrója

Várhatóan 2023-ban állnak forgalomba az osztrák főváros első vezető nélküli metrószerelvényei, amelyek a most épülő U5-ös vonalon közlekednek majd. Az új vonatok – akárcsak a budapesti M2 és M4 szerelvényei - egyterűek lesznek, akadálymentesek, klimatizáltak és be lesznek kamerázva. Ráadásul vezetővel és anélkül is forgalomba tudnak állni, így nemcsak az új, teljesen automatizált U5-ös metróvonalon közlekedhetnek majd, hanem szükség esetén Bécs összes többi metróvonalán is – az U6-ot kivéve.



A 34 új szerelvény legyártására a német Siemens osztrák leányvállalata kapott megbízást egy kétfordulós közbeszerzési eljárás keretében. Az 550 millió eurós megrendelés jelenleg 34 metróvonatra szól, de összesen 45 szerelvényre tartalmaz opciót. Az összeg 70%-át a szerelvények beszerzésére, 30%-át pedig a karbantartásukra fordítják. Az új vagonok karbantartását ugyanis továbbra is a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien szakemberei végzik majd, de a gyártó megbízásából és felelősségére.



Az első új Siemens-metrószerelvény 2020-ban gördülhet végig az osztrák főváros földalatti vonalán, igaz még csak tesztüzemmódban, vezetővel. A szerződésben foglalt 34 metróvagont 2030-ig kell leszállítania a Siemensnek, amelyek a cég bécsi üzemében készülnek majd. Az osztrák főváros történetének egyik legnagyobb metróépítési projektje, az U2/U5 keretében 2023-ig 11 új megállót létesítenek és kilenc kilométernyi alagutat építenek. Ebből hat kilométer jut az U2-re, három pedig az U5-re.