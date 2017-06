Franciaország és India azonos oldalon áll az éghajlatváltozás elleni harcban

Narendra Modi akkor érkezett európai körútja utolsó állomására, Párizsba, amikor a világ kormányai sorra reagáltak Donald Trump amerikai elnök bejelentésére, hogy hazája kilép a francia fővárosban 2015-ben aláírt klímaegyezményből.



Modi megerősítette a világ negyedik legnagyobb üveghatásúgáz-kibocsátó országának elkötelezettségét a párizsi klímaegyezmény mellett, mondván, hogy az "anyabolygóért" folytatott harc ajándék a jövő nemzedékei számára.



"Támogatjuk a párizsi egyezményt és tovább folytatjuk az ezért folyó munkát, még a párizsi egyezményen túl is, még ha az egyezmény nem is létezik" - jelentette ki az indiai kormányfő a két vezető tárgyalása után.



Franciaország és India elindították a Globális Napenergia Szövetséget (ISA), amelynek célja a napenergia-felhasználás fejlesztése és mindenki számára elérhetővé tétele. Macron szerint ez az egyik konkrét eszköze az általános felmelegedés elleni harcnak, és más országokat is bevonnak az indiai csúcstalálkozó munkájába.



Trump bejelentése óta Macron az általános felmelegedés elleni harc élére állt. "Make our planet greate again" (Tegyük újra naggyá bolygónkat) mondta csütörtök este angolul és franciául elmondott beszédében az amerikai elnök választási szlogenjén (Tegyük ismét naggyá Amerikát) ironizálva. Pénteken, miután a pápával tárgyalt az éghajlatról és a menekültekről, az Élysée-palotában fogadta Michael Bloomberget, New York volt polgármesterét, az ENSZ város- és éghajlatügyi nagykövetét.



Modi, akit a minap megválasztott francia elnök széles öleléssel fogadott az Élysée-palota udvarán, később kijelentette, hogy Macron győzelme az elnökválasztáson a szélsőjobboldali Marine Le Pen felett "felbátorította az egész világot".



A két vezető tárgyalt az államaik közötti stratégiai partnerségről is. India 36 Rafale harci gépet vásárolt Franciaországtól. Macron és az indiai védelmi miniszter a jövő héten Párizsban találkozik, a gazdasági miniszter pedig a hónap vége előtt látogat a francia fővárosba.