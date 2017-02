Felfüggesztette Trump beutazási tilalmi rendeletét egy bíró

Ideiglenesen felfüggesztette pénteken Donald Trump amerikai elnök hét, muszlim többségű ország állampolgáraira vonatkozó beutazási tilalmi rendeletét egy seattle-i szövetségi bíró. Az azonnali hatályú döntés országos érvényű.



James Robart - akit az előző republikánus elnök, George W. Bush nevezett ki - elutasította a kormány jogi képviselőinek azt az érvelését, hogy az államok nem támadhatják meg az elnöki rendeletet. A keresetet Washington és Minnesota nyújtotta be arra hivatkozva, hogy a tilalom súlyos károkat okoz. A bíró igazat adott nekik.



Robart emellett vitathatónak találta azt is, hogy a Trump-kormányat a 2001. szeptember 11-i merényletekkel indokolta az intézkedést. A szövetségi bíró rámutatott arra, hogy nem követtek el támadásokat a hét országból származó egyének az Egyesült Államokban.



A 2001-es merényleteket többségükben szaúd-arábiai állampolgárok követték el, Szaúd-Arábia azonban nem szerepel a beutazási tilalommal sújtott országok között.



Robart úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Trump rendelete alkotmányos legyen, tényekkel kell alátámasztani, nem pedig fikcióval.



Bob Ferguson, Washington állam főügyésze közölte: a bírói döntés azonnali hatállyal felfüggesztette a rendelet végrehajtását az Egyesült Államok területén. Hozzátette: "A mai napon győzött az alkotmány. Senki sem áll a törvény felett, még az elnök sem". Donald Trump rendeletének kulcselemeit több szakértő is alkotmányellenesnek tartja.



James Robart bíró rendelete addig hatályos, amíg a bíróság mérlegeli, hogyan folytatódjon az ügy.



CNN amerikai hírtelevízió közlése szerint a pénteki rendelkezés azt jelenti, hogy a rendelet ideiglenesen érvényét veszti, az amerikai repülőtereken visszatér minden a rendelet előtti kerékvágásba. A hírtelevíziónak az amerikai határőrség egy szóvivője azt mondta, hogy az ügynökség megvizsgálja a bírói döntést, és eleget tesz minden bírósági rendeletnek.



Egy légitársaság tisztviselője a Reuters hírügynökséggel tudatta: a határőrség tájékoztatta az amerikai légitársaságokat arról, hogy ismét felengedhetik az - ideiglenesen hatályát vesztett - elnöki rendelet által sújtott állampolgárokat a járataikra. A tisztviselő közölte: az érvényes vízummal bíró érintettek ismét felszállhatnak az Egyesült Államokba tartó repülőjáratokra, a légitársaságok pedig éppen frissítik honlapjaikat a változásnak megfelelően.



Az NBC hírtelevíziónak a nemzetbiztonsági hivatal egy tisztviselője korábban viszont azt mondta, hogy a bírósági döntésnek nem lesz azonnal gyakorlati hatása, ugyanis a hét országban kiadott vízumokat visszavonták, ezért az Egyesült Államokba beutazni akaró érintetteknek újra beutazási engedélyért kell folyamodniuk.



A január 27-én aláírt elnöki rendelet értelmében az Egyesült Államok 90 napra azonnali hatállyal felfüggesztette a beutazást Szíriából, Irakból, Iránból, Szudánból, Líbiából, Szomáliából és Jemenből. Trump egyúttal határozatlan időre elrendelte a szíriai menekültek befogadásának felfüggesztését, és 120 napra leállította az Egyesült Államok teljes menekültprogramját.



A Trump-kormányzat az intézkedést nemzetbiztonsági okokkal indokolta.



Sean Spicer fehér házi szóvivő a bírói döntésre reagálva közölte: az elnöki rendelet, amelynek célja az amerikai emberek védelme, törvényes és helyénvaló. A Fehér Ház először "felháborítónak" minősítette a szövetségi bíró rendeletét, később azonban kivette ezt a jelzőt a későbbi, átírt közleményében.



Spicer tudatta azt is, hogy a kormány mihamarabb fellebbez a döntés ellen. Az igazságügyi tárca egy szóvivője azonban közölte: még vár a fellebbezéssel.



A rendelettel kapcsolatban több keresetet is benyújtottak, a seattle-i a legátfogóbb döntés, amely eddig született.