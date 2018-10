Észak-Koreába kapott meghívást Ferenc pápa

Mun Dzse In dél-koreai elnök tolmácsolta Észak-Korea meghívását Ferenc pápának csütörtökön a Vatikánban - közölte az elnök szóvivője kettejük vatikáni találkozója után.



A szóvivő kijelentette, Ferenc pápa lehetségesnek nevezte látogatását Phenjanba, de hangsúlyozta, hogy választ akkor ad a meghívásra, ha ezt Észak-Korea hivatalosan is továbbítja számára.



Ferenc pápa és Mun Dzse In majdnem egy órán keresztül egyeztetett egymással.



Katolikus egyházfő még nem járt Észak-Koreában. Korábban II. János Pál kapott hasonló meghívást, de a lengyel pápa a látogatást ahhoz a feltételhez kötötte, hogy Phenjan engedélyezze katolikus papok szolgálatát az országban.



A Kim Dzsong Un vezette Észak-Korában 800 és 3 ezer közöttire teszik a katolikusok számát.



Kim Dzsong Un szeptemberben Phenjanban tartott látogatása során kérte meg a dél-koreai elnököt, hogy tolmácsolja a meghívást Ferenc pápának. Elemzők szerint az észak-koreai meghívást a Vatikán és Kína között szeptemberben született megállapodás mozdíthatta elő, amellyel a Szentszék elismerte a Peking által kinevezett katolikus papok szolgálatát.