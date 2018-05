Elhunyt a Superman barátnőjét alakító Margot Kidder színésznő

Elhunyt 69 évesen Margot Kidder, akinek legismertebb szerepe Lois Lane volt, Superman barátnője a '70-es és '80-as években.



A színésznő vasárnap halt meg Montanában, livingstoni otthonában - közölte egy helyi temetkezési vállalat a honlapján. A halála okát nem írták meg.



A kanadai származású Kidder Christoper Reeve oldalán alakította Superman barátnőjét, az újságíró Lois Lane-t három Superman-filmben, 1978-ban, 1980-ban és 1983-ban.



A kilencvenes évek közepén idegösszeomlást kapott, nagy feltűnést keltett a sajtóban azzal, hogy négy napra eltűnt. Később megállapították, hogy bipoláris rendellenességben szenved.



Sokáig nem kapott szerepet, ám végül sikerült visszatérnie olyan tévésorozatokban, mint a Smallville és az L Word, továbbá a Broadwayn is fellépett a Vaginamonológok című darabban 2002-ben.



1975-ben játszott George Roy Hill A nagy Waldo Pepper című filmjében, melynek főszerepét Robert Redford alakította, 2014-ben pedig feltűnt az R.L. Stine's The Haunting Hour című thrillersorozatában, amelyért Emmy-díjat is kapott.



Kidder politikai aktivizmusáról is híres volt, kampányolt az Öböl-háború ellen, a rétegrepesztéses gázkitermelés ellen és támogatta a demokrata Bernie Sanderst a 2016-os elnökválasztási kampányban.



Kidder 2005-ben kapta meg az amerikai állampolgárságot. Háromszor ment férjhez, 1979-ben hat napig volt a felesége John Heard színésznek.