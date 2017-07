Együttműködés az Ausztriában dolgozókért

Győr-Moson-Sopron. Az Osztrák Szakszervezeti Szövetség Burgenlandi Tartományi Szervezetének és a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugat-dunántúli Regionális Képviseletének közös projektje a Fairwork (Fair Labour Market Conditions in the Pannonia Region – Méltányos munkaerő-piaci feltételek a határmenti régiókban).Az Ausztriában dolgozó magyarok érdekében a különböző hatóságok határon átnyúló együttműködéseinek szorosabbra fűzését segíti, képzéseket szervez, tájékoztató kiadványokat készít és tanulmányt az osztrák-magyar határ menti munkaerő-piac és ingázás helyzetéről, jellemzőiről.E célok megvalósítása érdekében kötött együttműködési szerződést a stratégiai partnerségről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságával is. A megállapodást dr. Horváth Szabolcs igazgató és Horváth Csaba projektmenedzser írta alá, több hónapos előkészítő munka után.A projektről bővebb információ a E közösségi portálon a Kisalföld Ausztriába ingázókat segítő rovata IngáZóna néven található meg.