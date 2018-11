Egyszer volt Budán kutyavásár - mondjuk mi nem ettük meg őket, de lehet, ezentúl Dél- Koreában sem fogják

Dél-Koreában évente mintegy egymillió kutyát esznek meg, mivel azt tartják, hogy az állat húsa növeli az emberek energiáját. A hagyomány nemcsak külföldön vált ki heves bírálatok, helyi állatvédők szintén a kutyahús-fogyasztás beszüntetéséért harcolnak.



A Szöultól délre fekvő Szöngnam városában lévő komplexumban legalább hat kutyavágóhíd üzemelt, ahol több száz kutyát tartottak egy időben, a komplexum a kutyahúst felszogáló éttermek egyik legfőbb beszerzési forrása volt az ázsiai országban.



A vágóhidakat két nap alatt akarják lebontani, helyükre közparkot terveznek kialakítani - közölték szöngnami illetékesek.



A kutyavágóhíd állítólag évtizedeken keresztül szabályos engedélyek nélkül működött, és egy szöuli bíróság a közelmúltban hosszas per után úgy döntött, hogy az önkormányzat bezárhatja a vállalkozást.



Állatvédők azért is bírálták a működtetőt, mert barbár módon ölték le az állatokat. Aktivisták elektromos árammal való elpusztításhoz használatos eszközöket és kutyatetemek tömegét találták, amikor csütörtökön felkeresték a létesítményt.



Egy tavalyi felmérés szerint a dél-koreaiak 70 százaléka nem eszik kutyahúst, és 40 százalékuk gondolja, hogy a gyakorlatot be kell szüntetni.



"Ez egy történelmi pillanat. Megnyitja az utat több kutyavágóhíd bezárása előtt az országban" - írta blogjában a KARA állatvédő csoport.



Dél-Koreában nincs törvény arról, hogyan kell bánni a kutyákkal, vagy miként öljék meg a húsfogyasztásra szánt állatokat. Állattenyésztő gazdák azt kérték a kormánytól, hogy a kutyákra is vonatkozzanak az állatállomány jólétéről szóló jogszabályok, állatvédők azonban ellenzik ezt, a kutyahús-fogyasztás teljes betiltását akarják elérni.