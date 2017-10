Durván nekiment Trumpnak két távozó republikánus szenátor

A politikából távozó két republikánus szenátor, Jeff Flake és Bob Corker élesen bírálta kedden Donald Trump elnököt, előrevetítve a Republikánus Párton belüli megosztottság további mélyülését.



Mindkét szenátor azzal vádolta az elnököt, hogy devalválja az amerikai politikát és veszélybe sodorja az Egyesült Államok hitelét külföldön.



Jeff Flake arizonai szenátor a törvényhozás felsőházában elmondott szenvedélyes hangú beszédben jelentette be, hogy nem indul a jövő évi félidős választásokon, és visszavonul a politikától. "Meggondolatlan, borzalmas és méltatlan viselkedéssel" vádolta meg Donald Trumpot, s miközben hangsúlyozta, hogy nem leli örömét az elnök bírálatában, leszögezte: "kötelességből és lelkiismereti okokból" mégis megteszi. "Soha nem szabad normálisnak tekintenünk a demokratikus normák és elvek szisztematikus aláásását" - jelentette ki. Úgy vélte, fennáll a komoly veszélye annak hogy a Republikánus Párt félelmet és maradi benyomást keltő párttá válik. Hozzátette: "nem maradok csöndben és nem vállalok cinkosságot ezzel".



Döntése bejelentése előtt a szenátor az Arizona Republic című lapnak adott interjújában közölte: "meglehet, a mai Republikánus Pártban már nincs helye olyan republikánus politikusnak, mint amilyen én vagyok".



Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője Jeff Flake beszéde után leszögezte, hogy valószínűleg jó döntés volt, hogy a szenátor nem indul az újraválasztásért, mert valószínűleg amúgy is veszített volna. A Reuters brit hírügynökség kedden egy olyan, szeptember 24. és október 24. között készült felmérést hozott nyilvánosságra, amely szerint Flake támogatottsága Arizonában 30 százalékos.



Flake már a tavalyi elnökválasztási kampányban is Donald Trump egyik heves bírálója volt, s az elnökjelöltté választása után sem biztosította támogatásáról. Trump régóta szerette volna a törvényhozáson kívül látni az arizonai szenátort, s még azt is felajánlotta, hogy jövőre a saját vagyonából segíti a Flake ellenében induló másik republikánus politikus kampányát.



A Fehér Ház szóvivője nemcsak Jeff Flake, hanem Bob Corker szenátor kijelentéseit is visszautasította, mondván, Donald Trump elnök a politikai céljai elősegítését szorgalmazó szenátorokat szeretne látni a törvényhozásban.



A Tennessee állambeli Corker, a szenátus külügyi bizottságának elnöke, s az utóbbi hetekben szintén gyakran keveredett nyilvános vitába Trumppal. Néhány hete ő is bejelentette, hogy jövőre nem kívánja újrajelöltetni magát. Kedden a szenátusban Corker újságíróknak azt mondta Trumpról: "Az ember szeretné azt látni, törekszik arra, hogy elnökként viselkedjen, de láthatóan nem ez történik, nem láttam nála fejlődést". A Republikánus Párt vezető politikusai kedden tartózkodtak attól, hogy kommentálják az elnök és a két szenátor vitáját. Mitch McConnell, a szenátusi frakció vezetője újságíróknak kijelentette: politikai célkitűzéseik valóra váltására összpontosítanak. Paul Ryan házelnök pedig, kicsinyítve a viták jelentőségét, azt javasolta a médiának, hogy "tegye félre" ez a disputát.