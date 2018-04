Donald Trump "komolyan fontolgatja" az amerikai csapatkivonást Szíriából

Komolyan fontolgatja az amerikai csapatkivonást Szíriából, s hamarosan dönteni fog a polgárháború tépázta országnak juttatott támogatás csökkentéséről is - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban kedden a balti országok, Észtország, Lettország és Litvánia államfőivel tartott közös sajtótájékoztatóján.



"Elsődleges küldetésünk az volt, hogy megszabaduljunk az Iszlám Állam terrorszervezettől" - hangsúlyozta Trump. Hozzátette: ezt a feladatot már majdnem sikerült teljesíteni, s nagyon hamar másokkal egyeztetve dönteni fogunk arról, hogyan legyen tovább.



Trump a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az idei év elejéig bezárólag az elmúlt 17 évben az Egyesült Államok 7 ezer milliárd dollárt költött a Közel-Keletre. Mint mondta, a New York-i Világkereskedelmi Központ tornyai és a washingtoni Pentagon épülete ellen elkövetett 2001. szeptember 11.-i terrortámadások arra bírták rá az országot, hogy erőszakos és fenyegető csoportokat győzzön le a Közel-Keleten és Ázsiában. "Gondoljanak csak bele - 7 ezer milliárd dollár 17 évre számítva. Semmit, de semmit nem kaptunk vissza, csak halált és pusztítást. Ez szörnyű. Itt az idő" - fogalmazott Trump.



"Ki akarok vonulni Szíriából. Haza akarom hozni a csapatainkat" - hangoztatta az amerikai elnök.



Brett McGurk, a szélsőségesek ellen küzdő nemzetközi koalícióhoz delegált amerikai különmegbízott ugyanakkor egy washingtoni fórumon elmondta: "Azért vagyunk Szíriában, hogy az Iszlám állam ellen harcoljunk ... ez a küldetésünk még nem ért véget, de be fogjuk fejezni".



Az Egyesült Államok mintegy 2000 fős katonai kontingenst tart Szíriában.



A balti államok elnökeivel tartott sajtókonferencián Trump szót ejtett Oroszországról is. "Úgy gondolom, nagyon jó kapcsolatunk lehetne Oroszországgal és (Vlagyimir) Putyin elnökkel, és ez egy nagyszerű dolog lenne. Ugyanakkor nagy a valószínűsége annak, hogy ez nem fog megtörténni. Ki tudja?" - mondta Trump.



Egyidejűleg kiemelte Washington kemény fellépését Moszkvával szemben. "Senki sem volt keményebb Oroszországgal szemben, de a kibékülés Oroszországgal mégis jó dolog lenne".



Az amerikai elnök a sajtókonferencián biztosította a balti országokat arról, hogy az Egyesült Államok "továbbra is erős, büszke, illetve hű barátja és szövetségese" a térségnek.