Bild: egyre több a visszaélés a menekültigazolványokkal

A lapnak a hatóságok hivatalosan azt mondták, hogy ez az információ bizalmas, ezért nem adhatnak tájékoztatást, de a Bild am Sonntag megszerezte az erről szóló belső rendőrségi jelentést. A dokumentum szerint 2017-ben csak Görögországban a repülőtereken 1682 olyan esetet jegyeztek fel, amikor más menekültigazolványával visszaélve próbált valaki továbbutazni az Európai Unió másik tagállamába, az esetek 84 százalékában a csalók német iratokat mutattak be az ottani hatóságoknak.



Arról nincsenek adatok, hogy hányan nem buktak le. 2018 januárjától májusáig 1076 olyan iratot foglaltak le, melyekkel megpróbáltak visszaélni, s közülük 563-at állítottak ki a német hatóságok. A szövetségi rendőrség ennek alapján arra következtet: folytatódni fog az a trend, hogy eredeti, német menekültigazolványokkal próbálnak meg majd emberek másokat légi úton Németországba csempészni.



A Bild újságírója kapcsolatba lépett egy 25 éves szíriai menekülttel, aki maga is szívesen pénzzé tette volna papírjait. A dokumentumok vásárlói ilyenkor vagy megpróbálnak valakit becsempészni az országba, aki eléggé hasonlít az igazolványban szereplő fotóra, vagy még több pénzért továbbértékesítik a papírokat. A rendőrség jelentése három csoportra osztja az elkövetőket; akik a saját rokonaikat akarják így Európába hozni, akik haszonszerzés céljából, de egyedüli elkövetőként akarnak valakit becsempészni és az üzletszerű tevékenységet űző embercsempészbandák.



A bizalmas rendőrségi dokumentum szerint a legtöbb ilyen visszaélést szíriaiak követik el. Menekültstátuszukat igazoló papírjukat, tartózkodási engedélyüket és egészségbiztosítási igazolványukat a legtöbbször Görögországba küldik, hogy más migránsok Németországba jöhessenek. A lap emellett megjegyzi, hogy a migrációs válság tetőpontján, 2015-ben sok menedékkérő hamis papírokkal érkezett Németországba, például irakiak adták ki magukat lopott papírokkal szíriainak.



A bizalmas rendőrségi összefoglaló szerint pedig Németországban a legtöbb helyen továbbra sincsenek meg a technikai feltételei annak, hogy ezeket a hamis papírokat kiszűrjék.