Berlin: Trumpnak ki kell tartania a klímaegyezmény mellett

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséről rendelkező Párizsi Egyezmény melletti kiállásra kérte Donald Trump amerikai elnököt hétfőn a német kormány, az ENSZ következő éghajlatváltozási konferenciájának házigazdája.



A német környezetvédelmi minisztérium államtitkára, Jochen Flasbarth a novemberi klímakonferencia - hivatalos nevén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének 23. éves ülése (COP 23) - előkészítésére Bonnban összehívott tanácskozáson hatalmas sikernek nevezte, hogy a 2015-ös Párizsi Egyezményben 195 ország kötelező klímavédelmi célokat határozott meg. Ezt az eredményt "nem szabad veszélyeztetni" - hangsúlyozta az államtitkár.



A washingtoni vezetés várhatóan napokon belül döntést hoz arról, hogy az Egyesült Államok felmondja-e az egyezményt - tette hozzá. A döntés megjósolhatatlan, mert megosztottság uralkodik Donald Trump tanácsadóinak körében. Az viszont biztos, hogy az egyezményt nem lehet újratárgyalni, mert már hatályba lépett, a nemzetközi jog részét alkotja - mutatott rá a tekintélyes környezetvédelmi szakember.



Megítélése szerint az egyezmény fennmaradna akkor is, ha Washington a kilépés mellett dönt. Nem fenyeget "dominóhatás", nem várható, hogy más országok is követnék az Egyesült Államok példáját. Sokkal inkább valószínű, hogy Washington előbb-utóbb újra csatlakozna a megállapodáshoz - fejtette ki Jochen Flasbarth német hírportálok beszámolói szerint.



Bonnban hétfőtől tíz napon keresztül dolgoznak a COP 23 előkészítésén. A szintén Bonnban, november 6-án kezdődő klímakonferencián mindenekelőtt a Párizsi Egyezmény részletszabályairól tárgyalnak majd.



A 2015 decemberében elfogadott keretmegállapodás azt a célkitűzést erősítette meg, hogy a Föld légkörének felmelegedését a kötelezettséget vállaló 195 ország 2 Celsius-fok alatt tartja az iparosodás előtti mértékhez képest, és folytatja az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a felmelegedés csak 1,5 fokos legyen. A 1,5 fok megemlítése a megállapodásban a tengerszint emelkedésével létükben fenyegetett szigetállamok kérése volt, amit több mint száz ország, köztük az Európai Unió tagállamai, valamint az Egyesült Államok is támogatott.



Az egyezményt Barack Obama volt amerikai elnök aláírta, Donald Trump azonban márciusban érvénytelenítette elődje döntéseit és az üvegházhatást kiváltó káros anyagok kibocsátása korlátozásának feloldásáról döntött, szabad utat biztosítva a szénbányászat újbóli beindításának.