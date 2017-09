Az Iszlám Állam hadügyminisztere meghalt az orosz vezérkar szerint

A moszkvai bejelentés szerint az orosz harci gépek a szíriai város térségében megsemmisítették az IÁ egy harcálláspontját, egy kommunikációs központját, valamint négy befolyásos harctéri parancsnokát, köztük Halimovot. A légicsapásban összesen mintegy 40 terrorista vesztette életét.



A tádzsik Halimov, aki hazája rendőrségében a különleges egységek ezredese volt, Oroszországban és az Egyesült Államokban is kapott kiképzést. Washington "nemzetközi terroristának" minősítette, és 3 millió dollár jutalmat ajánlott fel annak, aki nyomára vezeti az amerikai hatóságokat. Halimov hat beosztottjával együtt 2015 májusában csatlakozott a terrorszervezethez, az IÁ hadügyeinek irányítását pedig az orosz védelmi minisztérium szerint azután vette át, hogy "hivatali elődjét", a georgiai csecsen Abu Omar as-Sisanit likvidálták.



Az orosz közlemény szeptemberben megjelent, meg nem nevezett sajtójelentésekre is hivatkozott, melyek szerint a 42 éves Halimovot kinevezték az IÁ-vezér, Abu Bakr al-Bagdadi utódjává.



Az elmúlt hónapokban egyébként az amerikaiak és az oroszok is bejelentést tettek Bagdadi likvidálásáról, ám ezt nem sikerült hitelt érdemlően bizonyítaniuk, mi több, James Mattis amerikai védelmi miniszter úgy vélekedett, hogy Bagdadi él.



A moszkvai katonai tárca szerint az IÁ Deir-ez Zórnál likvidált vezetői között volt a szaúdi Abu Muhammad as-Simali (eredeti nevén: Tarad Mohamed al-Dzsabr), "Deir-ez-Zór emírje", aki a terrorszervezet pénzügyeiért, logisztikájáért és a külföldi újoncoknak a kiképzőtáborokba való eljuttatásáért volt felelős. Az orosz védelmi tárca úgy értesült, hogy több európai biztonsági szolgálat Simalit tartja a Párizsban 2015 novemberében elkövetett terrortámadások szervezőjének.



A moszkvai közlés szerint az orosz hadvezetés kedden több csatornán keresztül is úgy értesült, hogy Deir-ez-Zór egyik álcázott harcálláspontján IÁ-vezetők haditanácsot tartanak. Az objektumra két, a hjmemími orosz légitámaszpontról felszállt harci gép - egy Szu-34-es és egy Szu-35-ös - mért precíziós csapást, betonromboló bombákkal.



Az orosz hadijelentésekből egyébként kiderült, hogy Deir-ez-Zórnál összevont IÁ-erők között nagy számban voltak olyan terroristák, akik Oroszországból vagy a FÁK tagországaiból érkeztek.