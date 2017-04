Ausztria ismét meghosszabbítaná a határellenőrzést

Ausztria ismét meg szeretné hosszabbítani a migrációs válság miatt 2015-ben ideiglenesen visszaállított határellenőrzést, és arra számít, hogy az Európai Bizottság támogatja majd a tervet - mondta Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter a Die Welt című német lap szerdai számában.



Az Európai Unió tagországainak uniós ügyekkel foglalkozó miniszterei a közösség általános ügyekért felelős tanácsaként a bizottság ajánlása alapján február elején adtak engedélyt a schengeni övezeten belül egyes ausztriai, németországi, dániai, svédországi és norvégiai határszakaszokat érintő ideiglenes ellenőrzés fenntartására további három hónapig.



A májusban lejáró felhatalmazást annak ellenére is meg kell hosszabbítani, hogy a menekültek száma csökken - húzta alá a Die Weltnek nyilatkozva Wolfgang Sobotka.



Továbbra is szükségesek a nemzeti, tagállami szintű intézkedések, ameddig nem megfelelő az uniós külső határ védelme, "a közrend és a közbiztonság érdekében egész egyszerűen tudnunk kell, hogy ki érkezik országunkba" - mondta az osztrák belügyminiszter. A jobbközép Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa hozzátette, hogy Brüsszel várhatóan támogatja a kezdeményezést, és a határellenőrzés újabb meghosszabbítását javasolja majd az ügyről döntő tagállami szakminisztereknek.



A Die Welt felidézte, hogy a bizottság ugyan legutóbb az ellenőrzés fenntartása mellett foglalt állást, de figyelmeztetett, hogy nem válhat tartóssá a 26 országot - köztük több EU-n kívüli államot - összefogó, belső határellenőrzés nélküli schengeni övezet rendes működését hátráltató intézkedés. A lap szerint meglehet, hogy a brüsszeli testület a következő helyzetértékelésében már nem a migrációs válságra, hanem a terrorveszélyre hivatkozva javasolja a határellenőrzés fenntartását.



Az Ausztriával határos német tartomány, Bajorország - ahol eléri Németországot a balkáni migrációs útvonal és az Észak-Afrika felől érkező menedékkérők áramlása - már jelezte, hogy legalább az év végéig folytatni kell az ellenőrzést.



A migrációs válságnak "még nem látni a végét" - fogalmazott Joachim Herrmann bajor belügyminiszter egy hétvégi lapinterjúban. Hangsúlyozta: a határellenőrzés felszámolása "jelzés lenne az egész világnak arról, hogy Németország ismét nyitva áll, ezt pedig nem akarják az emberek nálunk".



A Berliner Morgenpost című lap szerdai értesülése szerint a határellenőrzést végző szövetségi rendőrség az év első három hónapjában 13 184 illegális határátlépést regisztrált. A havi 4000 fős átlag ugyan nagymértékű csökkenés a megelőző hónapokhoz képest, de azt is jelenti, hogy továbbra is érkeznek menedékkérők az országba - tették hozzá.



Az érkezők nagyjából egyharmada - 4557 ember - az osztrák-bajor határon lépett be Németországba. Svájc felől 1880 ember, Franciaország felől 1052 ember lépett be illegálisan. További 2575 illegális határátlépést a repülőtereken regisztráltak. A legnagyobb csoportot 1094 fővel az afgán állampolgárok alkották, utánuk 1039 fővel a szíriaiak következnek. Nagyobb számban regisztráltak még nigériai, iraki, albániai és eritreai állampolgárokat is.