Amerika államainak egyötödében betegedtek meg kólibaktériummal fertőzött saláta miatt

Kólibaktériummal fertőzött fejes saláta került forgalomba az Egyesült Államokban, az országos járványügyi központ figyelmeztetést adott ki.



A járványügyi központ (CDC) arra kérte az amerikaiakat, hogy amennyiben fejes salátát vásároltak, okvetlenül dobják ki, fertőtlenítsék a polcot, ahol tartották, mert eddig tizenegy tagállamban több mint harmincan betegedtek meg a kólibaktériummal fertőzött salátától.



A CDC közleménye arra figyelmeztette a lakosságot, hogy még azokat az előre elkészített salátás zacskókat is semmisítse meg, amelyekben más zöldség mellett előfordul fejes saláta is. Az élelmiszerboltok polcairól bevonták a fejes salátát.



Közleményt adott ki az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) is, amely bejelentette: az utolsó megbetegedést október 31-én észlelték, jelenleg 32 embert kezelnek és közülük 13 beteget kórházban ápolnak. A fertőzött zöldséget Wisconsinban, Illinois-ban, Michiganben, New Hampshire államban, Massachusettsben, Connecticutben, New Yorkban, New Jerseyben, Marylandben, Ohióban és Kaliforniában találták.



Az FDA tudatta azt is, hogy fertőzött saláták kerültek forgalomba a szomszédos Kanadában is.



Az FDA vezetője, Scott Gottlieb aláírásával kiadott közlemény hangsúlyozza: az amerikai hatóságok a kanadaiakkal együttműködve dolgoznak azon, hogy feltérképezzék, honnan származnak a fertőzött saláták.