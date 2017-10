A lengyel külügyminiszter derűlátóan fogadta az osztrák választási eredményt

Először létre kell jönnie a kormánynak, amely bizonyára koalíciós lesz, és majd követjük a fejleményeket

Reakciók

Derűlátóan nyilatkozott hétfőn az ausztriai parlamenti választások eredménye kapcsán Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter, korainak tartva ugyanakkor a Bécs és a visegrádi csoport esetleges közeledésére vonatkozó kérdést.- nyilatkozott a vasárnapi ausztriai választások nyomán kialakult helyzetről az európai uniós tagországok külügyminisztereinek hétfői tanácskozásán részt vevő Waszczykowski a lengyel médiának."Természetesen, ismerve Sebastian Kurzot, az ő nyilatkozatait, optimisták vagyunk" - jegyezte meg a kancellári poszt várományosára vonatkozóan.Waszczykowskitól megkérdezték azt is, hogy az ausztriai fejlemények nyomán közeledhet-e az új bécsi kormány és a visegrádi csoport (V4) politikája. A lengyel külügyminiszter "túl korainak" nevezete az ilyen fejtegetéseket, leszögezve: egyelőre tudomásul kell venni "a demokratikus választások demokratikus eredményét".A konzervatív néppárt a becsült végeredmény szerint a szavazatok 31,6 százalékát szerezte meg a választáson, míg a tőle jobbra álló FPÖ 26,3 százalékot kapott. Kettejük közé futott be - 26,9 százalékkal - az eddigi legnagyobb párt, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), amely eddig nagykoalíciót alkotott az ÖVP-vel, de a legtöbb elemzői várakozás szerint most ellenzékbe szorul, és helyét a szabadságpárt veszi át a koalícióban.Sebastian Kurznak, a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) elnökének, illetve pártjának vasárnapi győzelme után Angela Merkel német kancellárnak (Kereszténydemokrata Unió - CDU) új idők eljövetelére kell felkészülnie a szomszédos országgal való együttműködésben. Bár az ÖVP ugyanahhoz az uniós pártcsaládhoz tartozik, mint Merkel pártja, az eddigi osztrák külügyminiszter és jövendő kancellár felfogása nem csak a menekültkérdésben tér el a Merkel-féle elképzelésektől.Kurz a migránsoknak szánt pénzbeli juttatások drasztikus csökkentése mellett áll ki. A menedékhez folyamodó csak öt év várakozás után részesülne teljes körűen az osztrák szociális ellátórendszerből, feltéve, hogy ez idő alatt legalább egy évet dolgozott. Az ÖVP az európai menekültrendszer átalakítását akarja. Azt, akit a Földközi-tengeren találnak meg, egy Európán kívüli úgynevezett Mentési Központba (Rescue Center) kellene szállítani. Kurz előtt a jogvédők körében hevesen vitatott ausztrál modell lebeg. Ausztrália egy szigetre internálja a menedékeseket.Merkel egyértelműen a saját pártszövetségén (CDU/CSU) belül is ellenállásba ütköző európai megoldás mellett teszi le voksát. Ehhez tartozik az Európai Unió (EU) külső határainak erősebb védelme, megállapodások a Földközi-tengerrel határos (észak-afrikai) országokkal , az EU-török megállapodás mintájára, a menekültáradatot kiváltó okok leküzdése és a menekültek szétosztása az EU-ban. A Keresztényszociális Unió (CSU) nyomására további szigorításokba egyezett bele, például a családegyesítés kérdésében, vagy hogy maximum 200 ezer menekültet fogadjanak be évente. A menedékkérők jogosultak eljárás lefolytatására.Kurz kényes pontnak tartja az EU beleszólását a szociálpolitikába. Az Ausztriában dolgozó uniós polgárok nem Ausztriában élő gyerekei után folyósított szociális támogatást erősen meg akarja kurtítani, a származási ország szintjéhez igazítani. Általánosságban Kurz egy olyan EU mellett áll ki, amely az úgynevezett nagy kérdésekkel foglalkozik, például a kereskedelempolitikával és a külső határok védelmével. Krédója: a struktúrák karcsúsítása, az Európai Bizottság létszámának csökkentése, az Európai Bizottság elnökének közvetlen választása.Merkel, tekintettel Nagy-Britannia kilépésére, új impulzusokat akar biztosítani az EU számára és nyitott a szorosabb együttműködésre. Ez érinti Emmanuel Macron francia elnöknek az euróövezet mélyítésére vonatkozó javaslatait éppúgy, mint Jean-Claude Juncker bizottsági elnök elképzeléseit a schengeni övezet bővítéséről. Merkel azonban kitart az érvényes kritériumok mellett és el tud képzelni egy kétsebességes Európát. Az otthoni koalíciós tárgyalások azonban még megkötik a kezét.Kurz Oroszországgal szemben rugalmasabb irányvonalat szorgalmaz, amely előmozdítja a párbeszédre való hajlandóságot Kelet és Nyugat között. Konkrétan: amennyiben a kelet-ukrajnai konfliktusban fokozatos haladás van, ennek arányában az EU Oroszország elleni szankcióit is enyhíteni kell. Kurz azt akarja, hogy "a büntetés rendszeréről térjenek át az ösztönzés rendszerére".Merkel amellett áll ki, hogy a Moszkva elleni szankciókat mindaddig tartsák fenn, amíg annak okai is fennállnak. Merkel kifejezetten nem óhajtja hallgatólagosan tudomásul venni a Krím annektálását. Ezzel egy időben nem szakítja meg a párbeszédet a nehéz orosz partnerrel, a minszki megállapodások érvényesítéséért folyó erőfeszítések mellett bírálja is Vlagyimir Putyin elnököt, például a szír vezetés támogatásáért. Az új, még csak alakuló német kormány Oroszország-kurzusa azonban nyitott. A szóba jöhető koalíciós partnerek közül a szabaddemokraták (FDP) nyíltan kétségbe vonják az EU-szankciók fenntartását.A választás kimenetelét értékelve valamennyi lap kiemelte, hogy Kurz a legfiatalabb európai kormányfő lehet.A Der Standard című liberális lap megjegyezte, hogy az ország jobbra tolódott, de úgy vélte, ez nem meglepetés, mint ahogy az sem, hogy Kurz megnyerte a választást. Kurz precíz felkészüléssel és terveinek pontos kivitelezésével rajt-cél győzelmet aratott, alig vétett hibát a kampány során, és az ÖVP-FPÖ koalíció azért is valószínű, mert a szociáldemokraták és a szabadságpártiak túlságosan gyűlölködő kampányt folytattak egymás ellen. Ugyanakkor "riasztó" a választási eredmény abból a szempontból, hogy a két párt együttesen nincs messze az alkotmánymódosításra képes többségtől.A lap azt is írta, hogy Kurz és az FPÖ is rokonszenvez Orbán Viktor miniszterelnökkel, illetve politikájával.Heinz-Christian Strache FPÖ-elnökről a Der Standard egyebek között azt állapította meg, hogy a kampányban jól állta a sarat a fiatalabb kancellárjelöltekkel szemben, sőt hátrány helyett előnyt tudott kovácsolni abból, hogy idősebb legfőbb riválisainál, Kurznál és az SPÖ-t vezető Christian Kern eddigi kancellárnál.A Die Presse szintén azt írta, hogy Ausztria tett egy lépést jobb felé. A politikai tájkép mindazonáltal most igazodott 2015-höz, amikor a kormánynak hosszú időn át a "csendes parlamenti többséggel" szemben kellett cselekednie az országot sújtó migrációs válságban.Az SPÖ-nek a jobboldali liberális lap szerint meg kell újulnia, és készülnie kell az ellenzéki szerepre, hiszen a néptől nem kapott bizalmat a további kormányzásra.A Die Presse úgy véli, hogy az FPÖ kemény tárgyalópartner lesz, sok személyi és tartalmi követeléssel, amelyeket Kurz nem teljesíthet maradéktalanul.A középtől balra álló Kurier című lap leszögezte, hogy Kurz elérte célját, de ezzel a választási eredménnyel nem lesz könnyű megvalósítania azt a szándékát, hogy teljesen megújítsa a kormány tevékenységét.Az FPÖ saját szempontjából ideális eredményt ért el, amely javítja a párt vezetőjének helyzetét az ÖVP-vel folytatott kormányalakítási tárgyalásokon.Az SPÖ-nél a Kurier szerint az egyik nagy kérdés, hogy lesz-e vezetőváltás. A választás előtti napokban sok találgatás keringett Kern lemondásáról, de az a tény, hogy a párt megismételte a legutóbbi, 2013-as választáson elért eredményt, változtathat ezen a szándékon. Maga Kern a voksolás után azt mondta, hogy vállalja a felelősséget, de egyelőre nem tudni pontosan, hogy ez mit jelent.A Wiener Zeitung című lap arról írt, hogy Kurznak most már egyértelművé kell tennie, hogy pontosan milyen nagyívű változtatásokra is készül, amelyeket a kampány során folyamatosan emlegetett. Nemzetközi partnereinek pedig azért kell magyarázkodnia, hogy miért készül koalícióra lépni olyan párttal, amely nemrég még arról beszélt, hogy Ausztriának ki kell lépnie az euróövezetből.A hosszú időn át kormányzó SPÖ esetében pedig az a kérdés a bécsi lap szerint, hogy ellenzékben képes lesz-e megújulni.Az Österreich című néplap szerint amennyiben a hivatalos végeredmény is igazolja, hogy az SPÖ végzett a második helyen, még nem zárható ki egy SPÖ-FPÖ koalíció sem. Sebastian Kurznak a győzelemmel nagy kő esett le a szívéről, hiszen az ÖVP a 2000-es évek eleje után ismét kormányfőt adhat - tette hozzá. Az Österreich is megemlítette, hogy az osztrák politikai tájkép megváltozott, a jobboldali pártok megerősödtek.Az Osztrák Néppárt (ÖVP) vezetőjeként Sebastian Kurz győzött az osztrák választásokon, ami a közép-európai gondolat megerősödését jelzi - erről a Nézőpont Csoport vezetője beszélt az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.Mráz Ágoston Sámuel úgy vélekedett: Kurz korábbi nyilatkozatai azt mutatják, hogy Ausztria vezetőjeként nem a német-francia tengelyre csatlakozna, hanem partnerségre törekedne a Visegrádi négyekkel (V4).Ez nem a csatlakozást jelenti a V4-ekhez, de megerősödik az a közép-európai gondolat, amelynek az a lényege, hogy az erős nemzetállamokra lehet felépíteni egy sikeres Európát - tette hozzá.Mráz Ágoston erre utalva úgy fogalmazott, hogy Sebastian Kurz győzött az osztrák választásokon, ám Orbán Viktor magyar miniszterelnök nyert.Az elemző hangsúlyozta, hogy voksolás eredménye szerint, Sebastian Kurz kapott kormányalakítási megbízást a választóktól és valószínűleg a köztársasági elnök is őt fogja felkérni erre.A legvalószínűbb az ÖVP és a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alkotta koalíció, ám Kurz nem zárta ki az együttműködést a szociáldemokratákkal (SPÖ) sem, sőt úgy nyilatkozott, hogy kisebbségi kormányzásra is kész.Arról is szólt: szerte Európában azt üzenik az emberek a választásokon a pártoknak, hogy jobboldali fordulatra van szükség. Ez nem csupán a baloldali pártoknak szól, de például Németországban a CDU/CSU-nak is.Kurz ennek a gondolatnak az élén áll és ennek köszönheti győzelmét - mondta Mráz Ágoston Sámuel.Sebastian Kurz mindig világosan beszélt, és nem volt soha rabja a politikai korrektségnek és a képmutatásnak - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxembourgban, az európai uniós tagországok külügyminiszterei tanácskozására érkezve hétfőn.A külgazdasági és külügyminiszter gratulált a Fidesz testvérpártjának, az Osztrák Néppártnak (ÖVP) a vasárnapi parlamenti választásokon aratott győzelméhez és sok sikert kívánt Sebastian Kurz kancellárjelöltnek, az ÖVP vezetőjének a kormányalakításhoz.A miniszter örömét fejezte ki, hogy egy olyan párt és olyan kancellárjelölt nyert Ausztriában, amely a migráció tekintetében és több más fontos kérdésben együttműködött Magyarországgal.Véleménye szerint több olyan politikus kell, aki világosan és egyenesen beszél az európai embereket érintő legsúlyosabb problémákról.A miniszter újságírói kérdésre elmondta, a visegrádi országok nem tartják szükségesnek a csoport bővítését. Ezt a hatékonyság igazolja és a történelmi hagyományok indokolják. A V4-ek ugyanakkor szoros együttműködésben vannak Ausztriával, amelyet a jövőben is folytatni kívánnak.Szijjártó Péter hangsúlyozta azt is, hogy az emberi jogok súlyos megsértése tapasztalható az Európai Unió szomszédságában. Az ukrán parlament olyan oktatási törvényt fogadott el, amely durván sérti az ott élő kisebbségek jogait. Ez az unió és Ukrajna között létrejött társulási szerződés súlyos megsértését jelenti - hangsúlyozta.A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, kezdeményezni fogja az Ukrajnával kötött társulási szerződés felülvizsgálatát.Az ukrán Legfelsőbb Tanács szeptember elején szavazta meg az új oktatási törvényt, mely az óvodai és az általános iskolák szintjére korlátozza a nemzeti kisebbségek anyanyelvén történő oktatást, a középiskolai és felsőoktatás nyelvévé viszont kizárólag az ukránt teszi.Izraelben vegyes érzelmekkel fogadták az osztrák parlamenti választások eredményét.A katonai rádióban hétfőn megszólalt a bécsi zsidó közösség rabbija, aki héberül elmondott beszámolójában elégedett volt a választások eredményével, és reményét fejezte ki, hogy a győztes konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) az Osztrák Szociáldemokrata Párttal (SPÖ), és nem az ÖVP-től jobbra álló Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) alakít majd koalíciós kormányt.Júda Glick, a jobboldali Likud párt parlamenti képviselője viszont Izrael barátjaként jellemezte a szabadságpártot vezető Heinz-Christian Strachét, aki személyes találkozójukon megígérte neki, hogy kancellárrá választása esetén Tel-Avivból Jeruzsálembe költözteti az osztrák nagykövetséget.Slomó Avineri, a jeruzsálemi Héber Egyetem politológia professzora a közszolgálati rádió reggeli műsorában az európai jobboldali előretörést elemezte, s hangsúlyozta a már kormányzó, vagy várhatóan kormányra kerülő jobboldali pártok "antiszemita gyökereit", és arra intette az izraeli vezetőket, hogy "álljanak ellen a kísértésnek", a baráti viszony kialakításának, még akkor is ha e pártok látványosan támogatják Izraelt a közös muzulmán-ellenesség miatt.A Háárec című újság hétfői számában emlékeztet rá, hogy 2000-ben Izrael bécsi nagykövetének visszahívásával tiltakozott a jobboldali radikális szabadságpárt csatlakozása ellen az akkori osztrák kormányhoz.Táviratban gratulált hétfőn Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök Sebastian Kurznak, az Osztrák Néppárt (ÖVP) vezetőjének a vasárnapi ausztriai előrehozott parlamenti választásokon elért győzelemhez."Biztos vagyok abban, hogy ez a győzelem hozzá fog járulni a kétoldalú kapcsolatok megerősítéséhez és stratégiai összhangunkhoz az Európai Unión belül" - fogalmazott a kormányfő, hangsúlyozva: az ÖVP győzelme egyben az Európai Néppárt diadalát is jelenti.Mariano Rajoy konzervatív néppárti kormánya elkötelezettségét fejezte ki amellett, hogy a két ország közötti barátság és szoros együttműködés fejlődéséért dolgozzon az Ausztriában nyíló "új politikai időszakban" is.