Tata városa bemutatja: Vörös Rébék, a musical ballada

Összeállt a Vörös Rébék csapata, jövő héten már olvasópróba lesz, és július végén ősbemutatón debütál Pesty-Nagy Kati rendező musical balladája a Tatai Szabadtéri Színpadon. Az Arany János évforduló adta az apropóját, hogy megvalósulhasson egy régi álom, Tata pedig az ügy mögé állt.Nagy Kati rendező neve garancia arra, hogy minőségi előadás születik Tatán, július 28-án este a szabadtéri színpadon. A rendező hazatér a megyébe, hiszen néhány évvel ezelőtt már rendezett a Jászai Mari Színházban: a Légy jó mindhalálig című produkciót hivatásos színészek mellett helyi fiatalokkal vitte színpadra, óriási sikerrel. A „légyjós" csapatból többen csatlakoznak a Vörös Rébékhez, melyben a főbb szerepelők mellett helyi műkedvelők, és ide kötődő vagy Tatán élő profik is lehetőséget kapnak. A hétfői szereplőválogatásról lelkileg föltöltekezve indultak haza rendező és alkotótársai.„Olyan tisztaság áradt a csapatból, és olyan szeretet, mintha egy ölelő kéz venné körül a produkciót! Kerestünk szobalányt, szolgálót, démonokat, fiatalokat néptáncos feladatra. Minden szerepet kiosztottunk, most közel húszan kerültek be a produkcióba Tatáról, a megyéből, illetve jöttek Budapestről és Győrből is érdeklődők, amire különösen büszke vagyok" – mesél Pesty-Nagy Kati a hétfői castingról. Az előadásban szerepet kap a Tatán élő Petrozsényi Eszter színésznő, akire gyakorlatilag ráírta a rendező Pörge mama szerepét. „Amikor egy tatai városi ünnepségen először meghallottam az Esztert, akkor elájultam a gyönyörűségtől, hogy itt van az országban az egyik legszebben beszélő színésznő, aki maga a csoda! Nekem az ő személyisége nagyot lökött az egész darabon" – magyarázza a rendező. A tatabányai származású Mezey Kittit szinkronszínészként ismeri az ország. Hosszú idő után a Vörös Rébékben láthatja újra színpadon a közönség, az ő karakterére írta Pesty-Nagy Kati az egyik barátnő szerepét a musical balladában. A Vörös Rébék – a rendező elképzelései szerint – színházi erőkkel bíró zenés darab lesz, mely a felszínen és a mélyen is szeretne hatni. Minden igényt kielégítő előadást ígér: szerelmekkel, összefonódásokkal. Történetet a bűnről, feloldozásokról, felelősségről – csodálatos dallamokkal, melyek Derzsi György alkotásai. „Az igényessége emeli majd a magaslatokba ezeket a slágereket. Új zenei műfaj született: a Derzsi-műfaj, mely a klasszikus musicalek stílusát ötvözi Puccini világával, s mindezt magyar motívumokkal ékesíti" – tudjuk meg az Arany-balladát tovább gondoló Pesty-Nagy Katitól. Az előadás koreográfusa Sándor Dávid lesz, az előadás képi hátterét pedig tatai autista művészek festik.(Folytatjuk.)