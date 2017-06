Ábris a gyógyulás útjára lépett

Ábris tekintete, mosolya mindenkit rabul ejt.

A tízhónapos szárligeti kisfiú részt vehet egy klinikai programban, és a BJAbris Alapítványhoz befizetett adományoknak köszönhetően több páciens is bekerülhet a belga egészségügyi projektbe. A gyűjtés folytatódik, anya és fia augusztusig maradnak Belgiumban, ahol még további három alkalommal adják be a gyógyszert Ábrisnak.

Történetük mindenkinek példa lehet: nincs lehetetlen!

Béry-Januskó Ábrisért ma már egy ország izgul. A gyermeknél március végén diagnosztizálták a súlyos betegséget: gerincvelői izomsorvadást, mely Magyarországon nem gyógyítható. Az elmúlt két hónapban több mint 30 millió forint gyűlt össze, az édesanya Béry-Januskó Flóra kitartásának, harcának, és sok ezer ember adományának köszönhetően. A kezelés ennek az összegnek a tízszeresét is meghaladja. Amerikán kívül Európában, az EAP klinikai kipróbálási programjában hozzáférhető még az SMA betegség gyógyítása, ami Flóra küzdelmének eredményeként elkezdődhetett Belgiumban, Liége városban. Az anyukát telefonon értük utol, és elmondta, hogy Ábris ügyes volt, jól viselte az első injekciót, amit gerincvelői lumbálással juttattak be a szervezetébe. A gyógyszer az SMN2 típusú gén működését erősíti fel, minél több működik belőle a gerincvelőben, annál látványosabb lehet a javulás, tudtuk meg Flórától. „Még a súlyos tünetek megjelenése előtt kapta meg Ábris az első injekciót, ezért nagyon bízunk a sikerben. Akár teljes életet is élhet!" –reménykedik az édesanya, aki házat bérel a kórházhoz közel, és ott várják Ábrissal a következő kezelést.

„Az első 4 injekciót már biztosan beadják ott, de a folytatás még kérdéses. Addig biztosan részt vehetünk a programban, amíg nem kerül Belgiumban is forgalomba a gyógyszer. Utána már nem lesz ingyenes a gyógyszer, és a kezelésért most is fizetnünk kell. A rendezvények, események szervezését és a gyűjtést továbbra is folytatjuk." – mondja Flóra. A fiatal anyuka lelkes, bizakodó, ám egyben csalódott is. Sokan bántják amiatt, hogy kisfia alig két hónap elteltével a gyógyulás felé indulhatott.„Elszomorít, hogy a fiamat is támadják a hasonló helyzetben levő szülők. Hogy Ábris nem érdemli meg a gyógyulást, mert vannak gyerekek, akik régebben betegek. Ez a kampány, ami elindult Ábrisért, minden SMA-s szülőnek reményt adhat. Az emberek megismerték ezt a betegséget és segítenek. És a BJAbris Alapítvány pedig rajtuk keresztül segíteni fog a többi hazai babának, hogy lehetőséget kapjon az életre." – hangsúlyozza Flóra. „Ezúton is köszönünk minden támogatást, a rengeteg pozitív energiát, amit kaptunk és kapunk. E nélkül nem sikerült volna! Két hónap alatt eljutottunk oda, amiről talán még álmodni sem mertünk az elején!" – zárja a beszélgetést Béry-Januskó Flóra.(folytatjuk)