Az osztrák–magyar határt átlépve mindig rácsodálkozom a szomszédék útjaira. Míg nálunk folt hátán folt, addig náluk tükörsima az aszfalt. Vajon mit tudnak ők, amit mi nem? – teszem fel morogva a kérdést, miközben a választ is sejtem: más a szemlélet, több a pénz, szigorúbb a technológiai fegyelem. Nagyjából ebben rejlik a „csoda".

Nálunk néhány kivételtől eltekintve az útjavítás egyet jelentett a kátyúzással. A tél nyomait eltüntetendő tavasszal megjelentek a munkások, körbevágták a nagyobb hibákat, majd borítottak a lyukakba pár talicska aszfaltot. Mindannyian tudjuk, meddig hatásos az ilyen megoldás: jó esetben az első fagyig. Pedig borzasztóan nyomasztó a rendetlen környezet, ezért várjuk nagyon a szép utcákat, van úgy, hogy egész emberöltőn át.



Mostanában viszont mintha változna a szemlélet. A főutakra egyre gyakrabban hirdetnek meg úgynevezett komplex útfelújítási programot. A 85-ösön Pereszteg és Fertőszentmiklós között például tavaly a teljes szakasz új burkolatot kapott. (Láss csodát, azóta alig van baleset.) Másfél hónapja pedig Sopron belterületi útjain kezdődött 1,6 milliárdos beruházás, a felújított utcák javítgatás helyett teljes szélességükben új aszfaltot kapnak. A polgármester úgy fogalmazott: ilyen léptékű, átfogó soproni útfelújításra még nem volt példa. Az időzítés nyilván nem véletlen, hiszen jövőre, a választások évében fejeződik be a program, de ettől az „apró" politikai érdektől tekintsünk most el. Örüljünk, hogy a toldozgatás-foldozgatás helyett új szemlélet kerül előtérbe, s végre szép és jó útjaink lesznek. Jövő ilyenkor pedig, az osztrák minta helyett, talán már a Híd utcát, a Lővereket vagy a Jereván-lakótelepet említhetjük követendő példaként. Legyen így! De a kritika se maradjon ki: munkaszervezésből elkelne néhány pótóra! Mert az mégsem járja, hogy felvonulnak a kivitelezők, széttúrnak mindent, aztán napokig feléje se néznek a munkaterületnek. A jó cél sem szentesít mindent.