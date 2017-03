Törvényen kívül

Ókori a történet. Ahol nem törzsfőnök ül a hatalom élén, ott törvényekkel kipárnázva működik a társadalom. A miénk is.



Ki ne tudná jobban az állam működésének mibenlétét, mint egy országgyűlési képviselő? A 2016-os Befolyás-barométer szerint Kósa Lajos Magyarország 23. legbefolyásosabb embere, közvélemény-formáló. Arra buzdít most, hogy meg kell vizsgálni, hogyan lehet megszüntetni az Emberi Jogok Európai Bíróság joghatályát Magyarországon, mert nem tetszik az ítélet, amiben elkaszálták az országot a bangladesi migránsok ügyében.



Emberi érzés, hogy senki sem szeret veszíteni és fizetni, az igazságérzet sokszor nem is esik egybe a paragrafusok adta indoklással. Politikai érdekek mentén születtek már rossz törvények, hogy azokat lobogtatva tiporják az emberi jogokat. Ezért is hozták létre a strasbourgi bíróságot: hogy legyen egy kontroll a megtépázott kontinensen, egy határokon átívelő norma, egy abszolút érték, ahol az emberi méltóságot nem politikai alapon mérik.



Kaptunk már elmarasztalást Strasbourgban szólásszabadság megsértéséért, állampárti titkosszolgálati iratokhoz való szabad hozzáférés megtagadása miatt, szavazójog-megfosztásért, elítélt megalázó bánásmódjáért, jogtalan fogvatartásért, rendőri bántalmazásért, megalapozatlanul elítélt becsületsértés miatt.

Értem én, hogy vannak rossz bírói döntések, de azt nem tudom, ha kiléptetjük az országot az emberi jogok törvényességi zónájából, hol vetjük meg a lábunk?



