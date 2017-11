Nehéz váltás

Lelkileg sohasem egyszerű feldolgozni azt a döntési helyzetet, amikor bár elvileg két út mutatkozik, igazából csak az egyik, a fájdalommal, lemondással teli járható. Így lehet ezzel most Nagy Ádám, az ETO 21 éves védője, csapatkapitánya, aki orvosi tanácsra e héten befejezte a pályafutását. A fiatal focistáról egy szó jut eszembe, a megbízhatóság. Tizenegy éve játszik a győri csapatban, végigjárta a korosztályos szamárlétrát, az ETO utolsó NB I-es évében bemutatkozott a felnőttek között, majd ott meghatározó játékossá vált a harmad-, majd a másodosztályban is. Most minden hirtelen történt, neki a reménye sem maradt meg még pár évig, mint Dudás Ádámnak, aki a térdével való sok küszködés után fél éve döntött úgy, ígéretesen indult karrierjét muszáj felcserélnie a masszőri hivatásra.



Nagy Ádám két hete az MTK ellen még tévés meccsen a mindig csípő-harapó Torghelle ellen harcolt, ahogy szokott: férfiasan, ám sosem durván, keményen, de nem alattomosan. Agyrázkódás, majd tüzetesebb kivizsgálás lett a vége, ekkor derült ki, hogy „egy korábbi sérülés vagy elváltozás miatt" nagy a baj, egészségét, sőt, talán életét kockáztatja egy-egy ütközésnél, fejelésnél. Ezután elvileg két út mutatkozott számára, valójában csak egy: abbahagyni a focit, mellyel, ahogyan ő fogalmaz, „egy olyan dolog ért véget, ami még el sem kezdődött". Érthető, elkeserítő lehet, hogy egyik napról a másikra véget ér valami, amire feltette az életét. A sokk után azonban egy másik szemszögből is érdemes átgondolnia a történteket. Abból, hogy neki még időben érkezett a jelzés. Ádám kapott egy új esélyt egy másik karrierre, amiről – 21 évesen – még nem késett le. A megbízhatóságára alapozhat.