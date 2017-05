Korkép - kórkép

Fiatal lány ismerősöm posztolt ki a minap egy igen tanulságos bejegyzést a közösségi hálóra. Érdemes belőle idézni, mert amiket megfogalmazott, egyfajta korképe, vagy ha úgy tetszik, kórképe napjainknak. „Egy ideje már nézegetem a kiadó lakásokat, számolgatom a forintokat, mikor, mire, mennyit kell költeni, mennyibe kerül az étel, a villany, a gáz, a víz... Rá kellett jönnöm, hogy egyedülállónak lenni szívás. Csőd. Éhkopp. Itt vagyok, maholnap 28 évesen, Magyarországon, magyar keresettel, egy olyan városban, ahol a kiadó lakások négyzetméterárai az elmúlt hat évben megduplázódtak, esetenként triplázódtak. Bizton állíthatom, hogy a fizummal nem történt ez. Semmi luxus, csupán 45 négyzetméter, másfél szoba: 130 ezer forint, havonta. Nos, én nem keresek rosszul magyar viszonylatban, de nem merném bevállalni ezt a költséget."



Sokan reagáltak a bejegyzésre, többségében egyetértve, vagy inkább együtt érezve. Magam a nagy nyilvánosság előtt szeretnélek biztatni: igazad van, de ettől még nem kell elkeseredni vagy világgá menni. Sok fiatal lakik lehetőség és igazi elszántság híján húszas, sőt, harmincas éveiben is a szüleivel. A jelenség kortünet. A határ túloldalán jobbak a keresetek, de kezdő fizetésből, családi támogatás nélkül ott sem engedheti meg magának egy fiatal az önálló lakást. Ráadásul van megoldás: társakkal, barátokkal együtt meg lehet találni azt az otthont, ahová munka vagy szórakozás után szívesen mész haza. Kompromisszumot kell kötni. Mások különcségeinek elfogadása, néhány saját rigolya feladása hasznotokra válik. Talán még a családalapításhoz is közelebb visz. Jó lenne persze egy olyan lakástámogatási rendszer, amely azokra is gondol, akik csak most keresik a három gyerekhez vezető utat. De addig is, amíg erre várni kell, bútorozz össze egy jóképű harmincassal.