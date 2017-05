Játszva tanulni

Az oktatási tárca új elképzelése szerint 2020-tól csak azokat a fiatalokat vehetnék fel a felsőoktatásba, akiknek van legalább egy középfokú, B2-es típusú nyelvvizsgájuk.



Nincs jó előérzetem. Emlékeznek még erre a mondatra? „Tovaris ucsityelnyica, ja dakladivaju vam sto szosztav klassza dvácatty, nyikto nye otszusztvujet." A negyvenes korosztálytól felfelé mindenkinek fújnia kellett, aki legalább a nyolc osztályt kijárta. Sokaknak körülbelül ennyi maradt meg a kötelező orosznyelv-oktatásból. És itt a „kötelező" szón van a hangsúly! Mert azt csinálja szívesen (és eredményesen) az ember, amit a maga kedvére tehet, legyen szó bármennyire is jó ügyről. A nyelvtanulás nyilván jó ügy, és azt is leszögezhetjük, hogy hatalmas előnyt jelent az idegen nyelvek ismerete. Több munkahelyen ez alapkövetelmény. Mégsem gondolnám, hogy jó ötlet a továbbtanulást ilyen feltételekhez kötve korlátozni. Ha az új szabály azonnal érvénybe lépne, a diákok közel fele esélytelenné válna a jelentkezésre, mert nyelvvizsga nélkül érettségizik. Kötve hiszem, hogy a megoldást az ingyenes vizsgalehetőség jelentené, nem a vizsgadíjon múlik ez a dolog. A nyelvoktatás alapjait kellene megerősíteni. Elérni, hogy a gyerekek kiskorukban, játékos formában kössenek barátságot egy másik nyelvvel. Úgy, mint azt a két tannyelvű óvodákban, iskolákban teszik. A Google példáját is említhetném, ahol olyan építőkockákat terveznek piacra dobni, amikből számítógépet lehet kirakni. Így keltenék fel a korai érdeklődést az amúgy mumusnak tartott informatika iránt. De létezik egyszerű módszer is: azokban az országokban, ahol nem szinkronizálják a filmeket, s emiatt a kicsik „kénytelenek" eredetiben nézni a Thomas, a gőzmozdonyt vagy a SpongyaBobot, az átlagosnál jóval többen és jobban beszélnek angolul. A lényeg nem a tévén, hanem a korai kezdeten és a játékosságon van.