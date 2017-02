Feketében jöttem az oviba, mert meghalt sok magyar iskolás és gyászolni kell – mondja a kislány a folyosói öltözködés közben. A mellette ülő, cipőfűzővel bajlódó hatéves hosszan elgondolkodik, aztán nagy komolyan így szól: – Apukám mentőorvos, nagyon sok balesetet lát. Néha mesél nekem róluk. Azt hiszem, elég gyakran kellene feketében jönnöm...



A két gyerek nem veszett össze azon, miért van az egyiken sötét, a másikon színes ruha, kéz a kézben indultak el játszani. Még nem sejtik, hogy a körülöttük és velük élő felnőttek nagy része már elkoptatta az el- és befogadóképességét. Ők inkább vitáznak azon, melyikük hozzáállása emberibb, nemzetibb, együttérzőbb. Holott mindenki másként dolgozza fel életének és a körülötte lévő világnak a jó és rossz történéseit.



Eleve tévedés, amikor valaki a saját véleményét akarja ráerőltetni a másikra, vagy az általa választottat tartja az egyedül üdvözítőnek. Elfogadásban nem vagyunk jók. Nagyon nem... Pedig annyira akarunk jónak látszani! Milliók teszik ki még a világhálóra is, hogy együtt sírnak a szenvedőkkel. Aztán kapásból kapnak egy csokor kritikát: mit bőgnek, miért nem emeltek szót máskor is, miért pont most és így és egyáltalán... Nem tudok nevetni rajta, de valahol mégis vicces, amikor emberek azon versenyeznek, melyikük az empatikusabb és közben gyalázzák egymást.



Matt Haig angol író szerint a rettegő, elfojtó társadalom betegnek bélyegez mindenkit, aki más. De mi mitől félnénk? Legfeljebb a sorstól – és egymástól.