Ez vérciki

Az összeesküvés-elméletek idejét éljük, s ha jobbikos lennék, gyanakodnék Morvai Krisztinára, hátha azért süvített végig seprűnyélen Révkomáromon, mert habonyista provokátor, aki szándékosan rossz színben próbálja feltüntetni a Jobbikot. De inkább csak azt gondolom, hogy jobb tanácsadóra van szüksége: valakire, aki nem hallgat Morvai Krisztinára.



Az EP-képviselő és Gaudi-Nagy Tamás 25 perces „dokumentumfilmje" arról szólt, hogy a révkomáromi állomáson nem tüntetik fel a magyar nyelvű feliratokat. Jogos, ezt írja elő a törvény, persze a dokumentáláshoz pár fénykép is elég lenne, ha valaki azért megy, hogy megoldjon egy problémát, s nem azért, hogy ő maga legyen a probléma. Írhatna például nyilvános levelet a minisztériumnak európai képviselőként, mivel láthatóan nem falra hányt borsó.



Közölték is pár napja, hogy „harcos, bátor felvidéki aktivistáinkkal együtt mára elértük", hogy kint vannak a magyar nyelvű feliratok. De ki sem próbálták, hogy rendezhető-e a kérdés vér nélkül, vagy mindenképp szükség van a fülsértő visítozásra, az agresszív hadonászásra, a tenyeres-talpas kioktatásra, a magyarság leégetésére. Hogy a letámadott állomásfőnökkel „fogyasztói panasz" ürügyén közöljék: betolakodó, akinek kötelessége tisztelni minket, mert nekünk viszont jogaink vannak, s ilyen jog az ordibálás, meg hogy azonnal leteremtsük, aki nem beszél a saját szülővárosában magyarul.



Szerintem évek óta jól megvoltunk anélkül, hogy csendes-rendes nőket pofoznának az aluljáróban, meg hogy a rendőrség szurkolókat verjen a focimeccsen. És az még egy pártnak sem jelentett problémát, hogy a nemzetiségi indulatokat felszínre rántsa. Csak szándék kell, az apropót megtalálják, már meg is van. S ha valaki újabb magyarellenes kampányfilmet készít, annak melóznia sem kell, mert a film is kész.

Morvai Krisztinának olyan tanácsadóra van szüksége, aki nem hallgat Morvai Krisztinára.