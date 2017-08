Az erő odaát

Próbálják meg egy levegővétellel elmondani legifjabb pártunk (a Pukli István fémjelezte Polgári Világ Pártja) bemutatkozásnak szánt népszavazási kérdését: „Egyetért-e ön azzal, hogy az Országgyűlés törvény megalkotásával kötelezze arra a kormányt, hogy Magyarország az euróövezethez való csatlakozás érdekében hivatalosan kérje felvételét az európai átváltási árfolyam-mechanizmus (ERM II) rendszerébe?"



Ezután Vona Gábor-i magasságokba emelkedhetnek, ha arcizomrezdülés nélkül el tudják ismételni ezt a mondatot: „Ami pedig a cigányságot és zsidóságot illeti, én sohasem tartottam a Jobbikot cigányellenes, antiszemita, rasszista pártnak. Az tény, hogy volt néhány rossz mondat és félrecsúszott folyamat. De mi problémákat vetettünk fel, a szándékunk akkor is építő volt."



Ha még bírják, próbálják Vadai Ágnes „Kedves Laci!"-s levelét is visszamondani, figyelve a barátság és összetartás örök erejének hangsúlyozására, amikor ehhez a ponthoz érnek: „Azt kéred a sajtón keresztül, hogy a DK menjen veled, de a párt elnöke nélkül. Te nem ismersz bennünket. Mi erős, összetartó közösség vagyunk." Itt már tényleg csak az igazán profik maradhatnak versenyben, de nekik a pikírtség is belefér. Ha nem megy elsőre, képzeljék maguk elé Botka László arcélét, amikor a „Kedves Laci!"-n kissé berágva ezt üzeni Áginak: „Meglepődve tapasztalom, hogy Donald Trump amerikai elnök Twitter-politizálásának magyarországi követői vannak."



Ennél a momentumnál (hihi) már csapkodhatják a térdüket, de azért próbálják még kipréselni Fekete-Győr András mondatát: „Kishitű magatartás nyolc hónappal a választás előtt az összefogás ügyével foglalkozni."

Hát ők készülnek kormányváltásra 2018-ban. Habony nyugodtan mehet Ibizára, nincs rá szükség.