Át a határon

Az osztrák oldalon ezekben a napokban újítják fel a Sopronkőhidát Szentmargitbányával (St. Margarethen) összekötő országutat. Az ingázóknak korábban kell kelniük és később érnek haza, ami nem öröm. Ráadásul hamarosan nálunk is elkezdődik az útépítés. A három és fél kilométeres magyar szakaszt teljes egészében korszerűsítik. Nemcsak új aszfaltburkolatot kap az út, hanem ki is szélesítik, ahol szükséges. Ez a beruházás szintén nagy felfordulással jár majd, talán még nagyobbal is, mint az osztrákoké, hiszen jelentősebb beavatkozásokra van szükség. Eredményeként azonban a mostaninál jóval biztonságosabban közlekedhetünk majd. A környékről rengetegen használják ezt a kis utat, lerövidítve menetidejüket osztrák munkahelyük és otthonuk között. Nyilván sokan bosszankodnak a torlódások miatt, de a többség belátja, hogy a korszerűsítés az itt élők érdekeit szolgálja.



Sokan emlékszünk még rá, milyen körülményes volt annak idején a határ magyar oldaláról az osztrákra átjutni. Hosszú kocsisorok, rengeteg macera, alig volt néhány átkelő. A határok megnyitását követően kezdett javulni a helyzet, de megfelelő úthálózat hiányában még akkor is több tíz kilométeres kerülőt kellett tenni, hogy egy magyar településről a tőle kőhajításnyira lévő osztrák faluba autóval eljussunk. Mára megszámolni is nehéz, hány határon átvezető út épült, újult meg, hogy az itteniek és az ottaniak ápolhassák rokoni, baráti kapcsolataikat. No és persze, hogy egyszerűbb és gyorsabb legyen a munkába járás. Javaslom az autósoknak, bosszankodás, türelmetlenkedés helyett erre gondoljanak reggelente, araszolás közben.