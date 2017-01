Meggyőződésem, hogy 2017 a lázadás éve lesz. Hogy ezt a lázadást aztán leverik-e vagy sem, az egy másik történet... Nem a kormány lázad, hanem az emberek... Szabadságharcos nép vagyunk. Erejével visszaélő, elnyomásra jelentkező hatalmasság van épp elég. E szavak Orbán miniszterelnöktől valók. Egy kebelbarát internetes lapnak beszélt ekképpen a napokban.



Nota bene, minden itt idézett szavával egyetértek. Ő persze a szabadságharcos, kuruc mítoszos, az évszázados, semmire sem vezető magyar sérelmi politizálást éltette ott. Én meg abban bízom, hogy 2017-ben minden rendű és rangú, az erejével visszaélő hatalmassággal szemben beindítjuk magunkban a miniszterelnökkel szólva az ellenállás „nemzeti genomját".



Na nem a mellen az inget széttáró, „ide lőjetek!" magatartásra gondolok. Éppen elég a civil kurázsi ilyen-olyan megmutatása. Elég az is, ha mindig cáfolunk, ha a pökhendi nyaloncok a szemünkbe hazudnak. Elég az is, ha mindig felemeljük az ujjunkat, ha lopják a zsebünkből a közpénzt. Elég az is, ha arroganciát tapasztalván nem sütjük le a szemünket. S nem fordítjuk félre a tekintetünket akkor sem, ha át akarják írni a múltunkat.



Elég az is, ha csúfot űzünk az állam (vagyis a köz) pénzén igencsak gömbölyűre hizlalt propagandagépezet abszurditásából. Valahogy úgy, ahogy a Móra-hős tette barátaival a Bach-huszárok bosszantására. Az első magát Ó Pálnak nevezte a zsandár kérdésére, aztán a következő Ló Pálnak, míg a harmadik Olló Pálnak. Mikorra a közülük árulónak vélt Holló Pál következett, addigra ki is fogyott a rendszerszolga a béketűrésből. „»Ó, ló, olló, holló! Majd adok én nektek csúfot űzni a felsőbbségből!« S megrázta szegény Holló Pált, mint kutya az ürgét" – olvashatjuk.



Tudtommal a civil kurázsit még nem tiltották be a NER-ben.