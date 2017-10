Vihar: fák és villanyoszlopok dőltek az útra, sokat késnek a vonatok a győri vonalon - fotók

Küldje el nekünk!

Kérik továbbá, hogy fogadják meg az alábbi tanácsainkat:

Csökkentse a járműve sebességét és tartson nagyobb követési távolságot a romló látási viszonyokra tekintettel!

Viharos szélben mindig erősen fogja a kormányt, ne tegyen hirtelen kormánymozdulatot!

Vízátfolyások észlelésekor se fékezzen hirtelen, ehelyett fokozatosan csökkentse a járműve sebességét!

Ha a látási viszonyok oly mértékben korlátozottá válnak, hogy nem látható biztonságosan az út széle vagy az elől haladó jármű, akkor álljon félre és várja meg, amíg a látási viszonyok megengedik, hogy biztonságban folytathassa útját!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a megváltozott időjárási körülményekre hívja fel a közlekedők figyelmét.Győr-Moson-Sopron megye területén a heves esőzések és a viharos széllökések miatt az utakon jelentősen csökkent a látótávolság, ezért a megyei rendőr-főkapitányság kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek!A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság balesetmentes közlekedést kíván!A vihar miatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon jelentős, 20-60 (esetenként 60-90) perces késések várhatók vasárnap délután, a Budapest-Vác-Szob vonalon 10-30 perccel nőhet a menetidő - tájékoztatta a Mávinform sajtóügyeletese az MTI-t.Peiper Károly közleményében azt írta: a győri vonalon az okozza a késéseket, hogy a viharos szél fát döntött a felsővezetékre Tatabánya és Szárliget között. Nem járnak a vonatok ezen a szakaszon, amíg eltávolítják a fát és megjavítják a felsővezetéket. A szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy egy vágányon mielőbb újraindulhasson a vonatforgalom.írta olvasónk.Sopron 90 km/hPápa: 98 km/hKab-hegy: 92 km/hMosonmagyaróvár: 104 km/hGyőr 68 km/hAz Észak-Dunántúlon és az ország középső területein - köztük a fővárosban - van másodfokú (narancs), több észak-nyugati járásban harmadfokú (piros) riasztás érvényben.Az éjfélig szóló figyelmeztetés szerint a nap folyamán Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém megyében lehetnek a legmagasabb fokú (piros) riasztások. A többi megyében másodfokú, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú a figyelmeztetés.A gyors mozgású, markáns hidegfront hatására előbb az Észak-Dunántúlon, majd országszerte mindenütt északnyugatira fordul, és erősen viharossá fokozódik a szél. A 100 kilométer/óra feletti széllökések az ország egy északnyugat-délkeleti tengelye mentén az úgynevezett szélcsatornában a legvalószínűbbek.Ezt követően várhatóan a kora esti órákig nagyobb valószínűséggel a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben átmenetileg 110-125 kilométer/óra közötti széllökések is előfordulhatnak síkvidéken. Az ország egyéb részein, elsősorban a Dél-Alföld térségében sem zárható ki egy-egy 110 kilométer/óra körüli vagy afeletti széllökés.A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 kilométer/óra körüli széllökésre is van esély - írták.Megjegyezték továbbá, hogy a front mentén - nagyobb eséllyel középső területeken - helyenként villámlásra is számítani lehet.Késő estétől veszíthet a szél jelentősebben erejéből, de éjszaka is lehetnek még néhol viharos erősségű széllökések. Hétfőn nagyobb eséllyel már csak az Észak-Dunántúlon lehet 70-80 kilométer/óra körüli a szél erőssége.Kiemelték továbbá, hogy mindenki figyelje a hatóságok közleményeit, és tájékozódjanak a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásának használatával. Ha valakinek segítségre van szüksége, hívják a 112-es segélyhívó számot - írta az OKF.Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap hajnalban az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére adták ki harmadfokú (piros) figyelmeztetést a károkozó szél veszélye miatt. Az ország többi területén másodfokú (narancs), míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú a figyelmeztetés.Azt írták: vasárnap a déli órákban egy gyors mozgású, markáns hidegfront halad át az országon észak-dél irányban. A front előtt már a délelőtti órákban viharos széllökések kísérhetik a délnyugati szelet. Majd a front érkezésével a szél hirtelen északnyugatira fordul és rövidebb időre többfelé viharossá fokozódik. Ekkor az ország egy északnyugati-délkeleti tengelye mentén az úgynevezett szélcsatornában valószínűek helyenként 100 kilométer/óra feletti széllökések. Emellett a front mentén - nagyobb eséllyel középső területeken - helyenként villámlás is lehet - tették hozzá.Majd várhatóan a kora esti órákig elsősorban gomolyfelhők, illetve záporok környezetében nagyobb valószínűséggel a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben rövid időre néhány alkalommal 110-125 kilométer/óra közötti széllökések is előfordulhatnak síkvidéken. Az ország egyéb részein, elsősorban a Dél-Alföld térségében sem zárható ki egy-egy 110 kilométer/óra körüli vagy afeletti széllökés. A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 kilométer/óra körüli széllökésre is van esély.A szél számottevően az esti óráktól gyengülhet - fejtették ki.Az előrejelzés szerint vasárnap egyre nagyobb területen várható eső, zápor, néhol zivatar is. A déli óráktól már csak helyenként valószínű záporeső. A nappali maximumhőmérséklet az ország délnyugati harmadán 14-18 Celsius-fok között, másutt általában 10 fok körül várható. Késő estére 4-9 fok közé hűl le a levegő.