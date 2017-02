Sose volt még ilyen enyhe az éjszaka február 4-én

Több mint 110 éves melegrekord dőlt meg szombatra virradó éjszaka, csaknem 10 Celsius-fokot mértek Kaposváron - tájékoztatta az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-t.



Még sosem volt ilyen enyhe az éjszaka február 4-én. Az eddigi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord ezen a napon 8 fok volt, amelyet 1904-ben Sopronban mértek. Most ennél másfél fokkal melegebbet mértek: Kaposváron a leghidegebb órában is plusz 9,5 fokot jelentettek - írták.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki elemzésében még arról írtak: 1985 óta nem volt ilyen hideg a január Magyarországon, sok helyen több mint harmincéves hidegrekordok dőltek meg, az 1901-től tekintett rangsorban pedig a tizedik leghidegebb volt a 2017-es január havi országos átlaghőmérséklet.



Február első napjaira enyhült az extrém hideg. Az előrejelzés szerint a hétvégén északon, északkeleten inkább csak pár fokkal fagypont felett alakulnak a maximumok, de többfelé plusz 10 foknál is melegebb lehet.