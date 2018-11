Rákapcsol a tél: lehűlés érkezik és újabb havazás lehet

írja az Időkép, jövő hétre vonatkozó előrejelzésükben viszont az szerepel:



˝Hétfő hajnalban délnyugat felől mediterrán ciklon éri el térségünket, mely akár szerdáig is időjárásunk fő alakítója lehet. Nagy nedvességtartalmú, kezdetben enyhe, majd hétfő délutántól/estétől észak-északkelet felől egyre hidegebb légtömegek érhetik el az országot. Így a kiadós esőt hétfő estétől nyugaton és északon, kedden egyre többfelé havazás válthatja fel, sőt - mivel a talajközeli légrétegekben hamarabb érkezhet a hideg levegő - átmenetileg fagyott eső, ónos eső sem zárható ki.˝



Megjegyzik, hogy az előrejelzésben még mutatkozik bizonytalanság, naponta kétszer frissülő prognózisuk itt érhető el.

A tüzépeken folyamatosan áll egy-egy autó a mázsálón, a múlt héten 20 százalékkal megnőtt a forgalom a hideg miatt, mert egyre többen vesznek kistételnyi szenet vagy fát, mindig amikor épp kell. Aki egyszerre szereti megvenni a sok tüzelőt, az már rég túl van a beszerzésen. Ez azonban még nem roham - írtuk korábban.

A tüzelő idén körülbelül 10 százalékkal drágult, de ha más nem, hát az enyhébb tél kárpótlást jelentett.

Ami tavaly például 4200 forint volt – a legnépszerűbb ledvicei dió –, az most 4700. A 6000 kalóriás lengyel fekete szén ára 6580-ról 6800 forintra nőtt, de ugyanígy emelték 10 százalékkal az állami, s velük a magánerdő-gazdaságok is. A cserfa most 3160, az akác 4200 forint – fűrészelve, mázsánként –, s az utóbbi most a népszerűbb. Miért? Mert aki most veszi meg a fát, annak valószínűleg idén kell, s akkor jobb az olajos, nyersebben is égő akác. Persze ettől még – nem győzzük hangsúlyozni – mindenkinek kedvezőbb lenne, a tüzelőberendezésnek a leginkább, ha a fa legalább egy, de inkább két évig száradhatna a kertben.