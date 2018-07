Lehet, hogy lassan lesz rendes nyár: melegszik az idő a következő napokban

Időjárás Európában



A Kelet-európai-síkság északi részén, valamint az Ibériai-félszigettől kissé nyugatra légörvények találhatók. Emiatt a balti államokban, Fehéroroszországban és Oroszország nyugati részén sok a felhő, és többfelé fordul elő eső, zápor, helyenként zivatar. Portugáliában és Spanyolország nyugati felén sem zavartalan a napsütés, arrafelé záporok, zivatarok alakulnak ki. A kontinens többi részén nagyrészt napos, csapadékmentes idő a jellemző. A legmagasabb hőmérséklet a 65. szélességi körtől északra csak 10, 18 fok között alakul. Ugyancsak hűvös az idő a kelet-európai légörvény területén, ahol 20 fok alatt marad a maximum, máshol ugyanakkor nyári meleg van 25 fok körüli csúcsértékkel. Szárazföldünk legmelegebb része Franciaországban, illetve a Földközi-tenger középső medencéjében van, ezeken a helyeken 30, 35 fok közé melegszik fel a levegő. A Kárpát-medence időjárását hétfő estig a Kelet-európai-síkság felett örvénylő ciklon határozza meg. Ennek hátoldalán észak, északnyugat felől többnyire száraz, kissé hűvös levegő érkezik fölénk, ezért a jórészt napos idő ellenére a sokévi átlag alatt alakul a hőmérséklet.

A következő napokban sok lesz a napsütés és melegszik is az idő, többfelé 30 fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.Hétfőn estig nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, de az ország északkeleti harmadán több gomolyfelhő lehet, és ott vasárnap egy-két helyen zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén erős széllökések kísérhetik, majd éjszakától többnyire mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5, 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 21, 25 fok között valószínű., a legmagasabb 21-25 fok között valószínű.Kedden is túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. Legfeljebb a nyugati, délnyugati határvidékre sodródhat be nyugat felől egy-egy zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 8-14 fok lehet. Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő.Szerdán a többórás napsütés mellett elsősorban a Dunántúlon és az Alföld délnyugati részein valószínű helyenként zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 11-18, a maximum 26-31 fok között valószínű.Csütörtökön is napos időre lehet számítani. Helyenként - nagyobb eséllyel a Dunántúlon - zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-19, a legmagasabb 27-31 fok között alakul.Pénteken több helyen várható zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. Napközben 25-31 fokig melegszik a levegő.Szombaton a nap első felében délen még valószínű eső, zápor, zivatar, majd ott megszűnik a csapadék, és délután már csak helyenként lehet zápor. Több órára kisüt a nap, de megerősödhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 fok között valószínű.Vasárnap helyenként zápor, néhol zivatar is lehet és erős lesz a szél is. A minimumhőmérséklet 14-20, a maximum 23-28 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.