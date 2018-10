Hurrá! Továbbra is marad a meleg, napsütéses idő

A következő napokban is folytatódik a napsütéses, meleg idő, többfelé 20 fok feletti legmagasabb hőmérséklettel. A leghidegebb órákban viszont 0 Celsius-fok is lehet. Eső csak a hétvégén várható helyenként - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn alapvetően derült, csapadékmentes időre lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és plusz 8 fok között várható, de a fagyzugos helyeken ennél hidegebb, a magasabban fekvő tájakon, vízpartokon, illetve a belvárosi részeken néhány fokkal enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb hőmérséklet 19-24 fok között valószínű. Kedden és szerdán is napos lesz az idő, csapadék nélkül. A leghidegebb órákban kedden és szerdán 0 és 10, csütörtökön 1 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.



Kedden napközben 20-24, szerdán 20-25, csütörtökön 20-24 fokig melegszik a levegő. Pénteken nyugaton többnyire kevés lesz a felhő, a Dunától keletre változóan felhős lesz az ég. Legfeljebb néhol lehet gyenge eső. A minimumhőmérséklet 4-11, a maximumhőmérséklet 19-23 fok között alakul.



Szombaton napos és felhősebb időszakok egyaránt lehetnek, helyenként kialakulhat záporeső. A szél megélénkül, nyugaton helyenként meg is erősödik. A leghidegebb órákban 4-10 fok lehet. Napközben 17-22 fokig melegszik a levegő. Vasárnap szórványosan lehet eső, zápor, és helyenként megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 5-10 fok között valószínű. Napközben 15-20 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.