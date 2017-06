Hőségre és erős UV-sugárzásra figyelmeztet az OMSZ

Erős UV-sugárzás és a hőség miatt adott ki figyelmeztetést szombatra az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez eljuttatott figyelmeztetésükben azt írták: szombaton 7.7-es (nagyon erős) UV-B sugárzás várható. Ekkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt kéri, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen, s ha lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást.



Kiemelték továbbá, hogy péntek este, késő este leginkább a délnyugati határvidéken (Alpokalja, Zala, Somogy déli része) még várható helyenként zivatar. A zivatarok elsődleges veszélyforrása a viharos szél, de rövid idő alatt 20 milliméter csapadék és jégeső is előfordulhat. Éjszaka várhatóan délnyugaton is stabilizálódik a légkör.



Szombaton késő délutántól nyugat felől ismét labilis lesz a légkör. Estétől a Dunántúl nyugati és északi részén (legjobb eséllyel az Alpokalján) helyenként kialakulhatnak zivatarok, melyeket viharos (az óránkénti 60-70 kilométert meghaladó szél), intenzív csapadék, jégeső kísérhet.



Szombaton az északkeleti országrész kivételével az ország nagyobb részén 25, 26, a Dunántúlon és a Dél-Alföldön helyenként 27 fok körül alakul a középhőmérséklet. A tartós hőség miatt Baranya, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére másodfokú, a fővárosra és Pest, továbbá Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér és Jász-Nagykun-Szolnok megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet általában 15-21 fok között alakul, az Északi-középhegység völgyeiben lehet néhány fokkal hűvösebb. Napközben 30-35 fokig melegszik a levegő.