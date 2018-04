Figyelmeztetés - Gyenge hidegfront érkezik, vihar csaphat le a megyére

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett, elsősorban a Dunántúlon és az ország északi megyéiben várható zápor, zivatar. Az éjszaka során a változó felhőzetből már csak elszórtan fordulhat elő csapadék.Holnap a nap első felében még sok lesz a felhő, majd délutántól északnyugat felől csökken a felhőzet és többórás napsütés várható.Reggel, délelőtt elvétve, majd a déli óráktól ismét többfelé alakulnak ki záporok és főként az Alföldön zivatarok.Ma többnyire mérsékelt marad a légmozgás, majd estétől az északnyugati, nyugati szél megélénkülhet, holnap többfelé meg is erősödhet. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek.A legalacsonyabb éjszaki hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 20 és 26 fok között várható.

Figyemeztetés heves zivatar miatt

- Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).A délelőtti, kora délutáni órákban elsősorban a Dunántúlon, főleg a Dunántúl északi részén alakulhatnak ki zivatarok, melyekben a legerősebb széllökések meghaladhatják a 80 km/h-t. A zivatarokat helyenként jégeső is kísérheti, a jégszemek átmérője akár a 2 cm-t is meghaladhatja. Egy-egy erősebb cellából rövid idő alatt több mint 20 mm csapadék is hullhat. A kialakult zivatarok kelet felé helyeződnek át, a késő délutáni, esti órákban az ország középső részén, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, valamint az Északi-középhegységben lehet zivatarokra számítani. Késő este a zivatartevékenység megszűnik.Kedden napközben a Tiszántúlon és a déli határ mentén zivatarok kialakulására lehet számítani.