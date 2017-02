Az ország nagy részén sűrű ködre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Budapestre, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyére is kiadták a figyelmeztetést köd veszélye miatt.



Éjszaka a Tiszántúl kivételével többfelé képződhet sűrű köd. A borult, ködös helyeken ónos szitálás, hószállingózás is kialakulhat.



Az előrejelzés szerint hétfőn napközben a köd feloszlik, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt, a legtöbb napsütés délnyugaton valószínű. Késő délutántól észak felől növekszik, vastagszik a felhőzet, de estig nem várható csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0, a legmagasabb hőmérséklet plusz 5-11 Celsius-fok között várható.