Voluta, Múzeumok éjszakája, táncfesztivál - mutatjuk a hétvégi megyei programokat!

Győr és környéke Győr



Múzeumok Éjszakája

06. 22–24., péntek-vasárnap

Esterházy-palota



06. 22., péntek

10 óra: Ihlet és ideál – Az inspiráló szépség című kiállítás. 18 óra: Maurer Dóra „Filmretrospektív" című kiállításának megnyitója.



06. 23., szombat

18 óra: Csikóca Művészeti Műhely az Ihlet és ideál – Az inspiráló szépség című kiállításban. Tárlatvezetés gyerekeknek. 18 óra: Ihlet és ideál – Az inspiráló szépség – tárlatvezetés. 18 óra: The Stanley Maneuver zenél a Borteraszon. 19 óra: Borterasz – Bortársaság, Győr. 19 óra: Ihlet és ideál – Az inspiráló szépség – tárlatvezetés. 19.30 óra: A modern kor ihlette nő életútja – hajshow by VB Design. 20 óra: Ihlet és ideál – Az inspiráló szépség – tárlatvezetés. 21 óra: A Berki Tamás–Révész Richárd jazzduó koncertje. 21 óra: Ihlet és ideál – Az inspiráló szépség – tárlatvezetés. 21.45 óra: Ihlet és ideál – Az inspiráló szépség – tárlatvezetés. 23 óra: Ihlet és ideál – Az inspiráló szépség – tárlatvezetés.



Rómer-ház

06. 22., péntek

20 óra: Import Impró Társulat – Figura előadás – Régész – Újvári Ferenc a reflektorfényben. 0 óra: Ohnody Live Act. 1.30 óra: Random Trip.

06. 23., szombat

16 óra: Charles Bukowski-délután – Rómer Könyvklub extra. 17 óra: Floridai álom – filmvetítés. 18.30 óra: Közönségtalálkozó és beszélgetés a filmről Szirmai Gergővel, a Hollywood Hírügynökség videó-

bloggerével. 0.00 óra: Akkezdetphiai. 1.30 óra: Slow Village.



Apátúr-ház

06. 22., péntek

18 óra: Kapunyitás. 19 óra: Diggieman Live. 20.30 óra: Bagossy Brothers Company. 22.30 óra: Fish!

06. 23., szombat

18 óra: Kapunyitás. 19 óra: The Anahit. 20 óra: Anima Sound System. 22.30 óra: Vad Fruttik.



Napóleon-ház

06. 23., szombat

Kép-Zengő Művészet – a Győri Grafikai Műhely Egyesület kamarakiállítása. 19 és 23 óra: „iGraphic" – A pecséthengertől a digitális printig. Szabadvári Attila Imre képzőművész előadása és bemutatója. 20 óra: Kék Trió-koncert.



Vastuskós ház

06. 23., szombat

18 óra: Eleven maszkok – arcfestés gyerekeknek. 18 óra: Stílusok vagy izmusok a Patkó-gyűjteményben. Művészsorsok – Korniss Dezső és Barcsay Jenő művészete. Pápai Emese előadása.

19 óra: Családi felfedező backpack program – Művek vs. műértők. Festőinas szerepébe bújva izgalmas kalandtúra vár a gyűjtemény alkotásai között. Csak nyisd ki a tőlünk kapott tarisznyát és használd a benne lévő eszközöket, hogy megfejthesd a képek rejtélyét. 21.30 és 23 óra: Asszonyok a vásznon és a vászon előtt. Csillag Veronika tárlatvezetése.



Magyar Ispita

06. 22., péntek



17 óra: Werkfilm a múzsáról. Beszélgetés Bocskor Bíborkával és Csalár Bencével. 18 óra: The future is female – Nasha (Co. Plastr) kiállításmegnyitó. 18 óra: Kerámiacsodák. 18 óra: Kézműves-foglalkozások Borsos Miklós műveihez kapcsolódóan. 19 és 21 óra: Tűzszelence – ékszerkészítő tűzzománc-foglalkozás gyerekeknek. 21 óra: Pannonhalmi borkóstoló Nagy Róbert és a Borháló vezetésével. Az 5 boros kóstoló ára 2500 Ft/fő. Jegyek megvásárolhatóak elővételben a Borháló Győr üzletében. 22 óra: „...és megpendülnek a húrok." Előadó: Takács Szilvia csembalóművész. 23.15 óra: Borsos Miklós – A márvány ereje. Fülöp Szabolcs tárlatvezetése.



Várkazamata

06. 23., szombat



18 óra: „Üzenek Neked a túlvilágról!" – Deák Andrea tárlatvezetése. 19 óra: Megelevenedő harcosok – államalapítás korabeli harci bemutató a Jaurinum Győri Történeti Társaság közreműködésével. 19.45 és 23 óra: Társadalom az ókori Rómában – a nő szerepe, a család szerepe, halotti kultusz. Hargitainé Bartha Annamária – tárlatvezetés.



Zsinagóga

06. 23., szombat

18, 18.30, 22 és 22.30 óra: A kettős kupola megtekintése a zsinagóga padlásterében Kottmayer Tibor vezetésével (30 percenként, max. 16 fő). 19 óra: Vodku Fiai-koncert – Cseh Tamás dalai. „2010 hideg telén összeültünk egy pesti kocsmában, kézbe vettük a gitárt, a nagybőgőt és a hegedűt és Cseh Tamás dalait énekeltük. Megszólalt a Budapest, a Krakkói vonat, a Műcsarnok, a Hatvanas évek és tucatnyi más felejthetetlen dal." A formáció tagjai: Bata István – gitár, ének; Nemes Janó – fúvós hangszerek, ének; Szabó Árpád – hegedű, ének, mandolin; Takács Szabolcs – nagybőgő, gitár. 21.30 óra: Szám, szín, szimbolika a győri zsinagógában. Varga Balázs tárlatvezetése.



Szent László Látogatóközpont

06. 23., szombat

21 óra: Tárogatózene a Püspökvár tornyából. Dr. Szabó János és Szabó Balázs előadásában. A Püspökvár, toronykilátó ezen a napon 24 óráig tart nyitva, jegyváltás 23.30 óráig lehetséges. 10–23.30 óra: Püspökvár, toronykilátó – Boldog Apor Vilmos vértanúsága emlékkiállítás. 18 és 19 óra: Győri Nagyboldogasszony-székesegyház – rendhagyó tárlatvezetés. 10–23.30 óra: Látogatóközpont – „Mindenkinek mindene..." Apor Vilmos boldoggá avatásának 20. évfordulójára rendezett kiállítás. 10–23.30 óra: Látogatóközpont – „A szentség rajtunk, mint drága köntös..." Szent László-herma a Szent László Látogatóközpont kiállítóterében.



Győr Város Levéltára

06. 23., szombat



18 óra: 25 év Győr város szolgálatában. Kiállítás a Győr Városi Levéltár kincseiből (óránként tárlatvezetés). 18.20 óra: Látogatás az egykori városi börtönben – A lőcsei fehér asszony legendája és a valóság. A helyszínen kaphatók a levéltár kiadványai.



Gyárlátogatás a Múzeumok Éjszakája keretében



A gyárlátogatások 06. 22-én, pénteken 16, 16.30, 17, 18, 19 és 20 órakor kezdődnek, melyek során a látogatók megismerhetik az Audi Hungaria negyedszázados történetét és átfogó ismereteket szerezhetnek a gyár tevékenységi köreiről. Ezt követően egy gyártósor mentén végigsétálva az R4 Otto-motor összeszerelésének rejtelmeiben mélyülhetnek el az érdeklődők.



Kisvonat



06. 23-án, szombaton 18–23 óra között a Rómer-múzeum több kiállítóhelye, valamint a Szent László Látogatóközpont közötti útvonalon Múzeumok Éjszakája Kisvonat közlekedik! A menetrendről és megállóhelyekről további információt a rendezvény napján a kiállítóhelyeken talál.



XIV. Magyar Táncfesztivál és IV. Gyermek Táncfesztivál

06. 22., péntek



II. János Pál tér

18 óra: Belvárosi Betyárok-koncert.

Nagyszínpad

19 óra: Frenák Pál Társulat: fa_UN

Szegedi Kortárs Balett: Négy évszak – Feminizma. Jegyár: 3000, 3500, 4000 Ft.

II. János Pál tér

21 óra: Colombre Band-koncert. Ingyenes.

Kisfaludy Terem

21.30 óra: Udvarhely Néptáncműhely: Apám tánca. Jegyár: 2000 Ft.

06. 23., szombat

II. János Pál tér

18 óra: Zenél a Hoppáré

zenekar. Ingyenes.

Nagyszínpad

19 óra: Áramlás – európai gálaest. Magyar Táncművészeti Egyetem: Bach–Fodor Antal: E-dúr hegedűverseny. Europaballett St. Pölten: Üres Hely. Egribiancodanza Compagnia: Túl a vízi határokon. Kecskemét City Balett: Motívum. Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium: Pa-

quita Suite / részlet. Antikatexis. Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium: Body E-Motion. Brno Balett: Dying Swan. Elvesztett. Jegyár: 3500, 4500, 5500 Ft.

Kisfaludy Terem

21.30 óra: A Góbi Tánctársulat bemutatja: Reptében – mikromozgások kinagyítva. Jegyár: 2000 Ft.

Vaskakas Művészeti Központ

Sebestyén Bálint–Győri Balett: Antigoné. Táncdráma egy felvonásban.

II. János Pál tér

21 óra: Budapest Bár-koncert.

06. 24., vasárnap

II. János Pál tér

18 óra: Kubai salsaest – Táncolj a téren! Salsa LEADER: Futó Károly, Győr. Ingyenes.

Nagyszínpad

19 óra: Az ExperiDance Production táncosai bemutatják Román Sándor koreográfiáját: Ezeregyév. Történelmi táncshow. Jegyár: 3500, 4500, 5500 Ft.

II. János Pál tér

21 óra: Kubai est a Barrio Latinóval.

Kisfaludy Terem

21.30 óra: Duna Táncműhely: Körtánc. Jegyár: 2000 Ft.



Szent Iván-éji varázslatok

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

06. 22., péntek

19.45 óra: Városrész szolgálatáért díj átadása. 20 óra: Honeybeast. 21.30 óra: Tűzvarázs Produkció. 22 óra: DJ Báry.

06. 23., szombat

18 óra: Szuperbuli rajzfilmhősökkel. 18–22 óra: Hőlégballonos függeszkedés. 20 óra: DJ Dévényi Tibor. 21 óra: Freddie. 22.30 órától DJ Dévényi Tibor. Jegyár elővételben 2000 Ft/nap, a helyszínen 2000 Ft/nap.



Nyári fesztivál – hétvégék

Győri Rába Quelle Fürdő

06. 23., szombat



10 óra: Hathajóga-bemutató. 11 óra: Zumbabemutató. 12 óra: Summer DJ + konga. 16 óra: Blue Eyes Trió-koncert. 18 óra: Summer DJ + konga.



06. 24., vasárnap

10 óra: Katus Attila-bemutató. 11 óra: Hathajóga-bemutató. 12 óra: Jó ebédhez szól a DJ. 14 óra: Takács Nikolas-koncert. 15 óra: Zumbabemutató. 16 óra: House of Pain – ketlebellbemutató. 18 óra: A

Friends Big Band nyáresti koncertje. Belépődíj: a rendezvényre a fürdőben megváltott jegyek érvényesek.

Jegyárak: www. rabaquelle.hu



Food Truck Show

06. 22–24., péntek-vasárnap

Nefelejcs köz



Idén második alkalommal várják a street food szerelmeseit Győrbe. Az idei évben a Múzeumok Éjszakáján kóstolhatják meg a különleges fogásokat. Az ország legfinomabb járműveinek országjárásából természetesen Győr sem maradhat ki! A Food Truck Show Győr elsődleges célja, hogy egy időben és helyen mutassa be a legjobb, minőségi ételeket, italokat kínáló, mozgásra képes vendéglátó járműveket. A rendezvény kutyabarát és ingyenes!

Nyitvatartás:

Péntek: 14–0 óra.

Szombat: 11–0 óra.

Vasárnap: 11–20 óra.

Programok (ingyenesek):

06. 22., péntek

17 óra: CsótányDzsó Trió. 18.30 óra: Kama Akusztik (Mary PopKids). 20 óra: Vera Jonas Music Duó. 21 óra: DJ Infragandhi

06. 23., szombat

16 óra: Redbreast Wilson. 17.30 óra: Szepesi Mátyás (Konyha, Magashegyi). 19 óra: Szeder. 21 óra: DJ Titusz.

06. 24., vasárnap

15 óra: Dynamite Dudes. 16 óra: Tosoda Projekt. 17.30 óra: Petruska.



Éjszakázzon a Győri Ítélőtáblán

06. 23., szombat

Ítélőtábla (Domb utca 1.), 18–22 óra

Az idei évben különleges programmal készül a bíróság a látogatóknak. 18 és 20 óra: Előadás, épületlátogatás. 19 óra: Perszimuláció. 21 óra: Filmvetítés. Program: Ludas Mátyás pere. Ragályi Elemér: Nincs kegyelem – filmvetítés. Épületlátogatás. Előadás a bíróságról. Kvízjáték. A belépés ingyenes.



„Szent Iván-éji Győr 7 csodája by night!"

06. 23., szombat

Találkozás: Vaskakas díszkút, 20 óra

Tematikus városnéző élményséta. Részvételi díj: 2500 Ft/fő + Püspökvár, kilátótorony-belépő: 1000 Ft; nyugdíjas, klubtag, diák, gyerek (3–14 éves korig): 2000 Ft/fő + Püspökvár, kilátótorony-belépő, 500 Ft. Bejelentkezés az idegenvezetes.gyor@gmail.com címen vagy telefonon: 30/294-9174.



„Kész cirkusz!" – az Exit Cirkusz 2018 Győrben

06. 20–07. 01., szerda-vasárnap

Marcalváros, a PÁGISZ ÁMK melletti terület



Az idei műsorban sok újdonságot láthatnak. Sztárvendég: Rafaela Honden és a „hófehér farkasai".

Családbarát akció: szerdán és csütörtökön családi nap: a belépő csak 1500 Ft/fő a lelátóra! Előadások:

Hétköznapokon: 19 óra.

Szombat: 16 és 19 óra.

Vasárnap 11 és 16 óra.

Hétfő, kedd: szünnap.

Információ: www.exitcirkusz.hu



17. Győri fotópiknik

06. 24., vasárnap

Radó-sziget, 9–15 óra



Szabadtéri fotókiállítás. A győri fotósok mellett érkeznek kiállítók az ország számos pontjáról és külföldről is. A rendezvény fényét emeli a Hellokids Jazztrió.

Pannonhalma Pannonhalmi Levendulanapok

06. 30–07. 08., szombat-vasárnap

Gyógynövénykert

06. 30., szombat

10–20 óra: Levendula Sweet

Édes finomságok a gyógynövénykertben.

Helyszín: gyógynövénykert.

06. 30., szombat

19.30 óra: Koncert a gyógynövénykertben.

Fellépő: Esti Egyenleg.

Bogdán Eszter – ének, vokál,

Sirhán Judit – ének, vokál,

Darnói Norbert – gitár,

Hanekám Norbert – gitár,

Oláh Zoltán – gitár,

Vontszemű Miklós – billentyűs hangszerek,

Tóth Balázs – szaxofon,

Karácsony Balázs – ütőhangszerek

Papp Dávid – dob.

07. 07., szombat

12 és 14 óra: A levendula betakarításának, feldolgozásának bemutatása.

07. 07., szombat

19.30 óra: Koncert a gyógynövénykertben. Fellépő: Palya Bea. Jegyár: 3000 Ft. Sopron és környéke Sopron



Sopron Folkfest

06. 22., péntek, 17–22 óra

06. 23., szombat, 15–22 óra

06. 24., vasárnap, 15–22 óra



Sopron belváros

Bor és néptánc – továbbá népzene, világzene, jazz- és szórakoztató tánczene a minőség jegyében!

Meghívott vendégek: • Maros Művészegyüttes (Marosvásárhely) • Zalai Táncegyüttes (Zalaegerszeg) • Zalai Csüntök (Zalaegerszeg) • Csobolyó táncegyüttes (Győrújbarát) • Regös táncegyüttes (Győr) Házigazda: • Sopron Táncegyüttes (Sopron) • Pendelyes táncegyüttes (Sopron) • Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI néptánccsoportjai • Kacagány – Szenior Táncegyüttes • Testvériség néptánc-

együttes • Ürmös Tánckör Kulturális Egyesület • Fajkusz Banda, Lövői Zenekar, Figurás Banda • Kirakodóvásár, gasztro, kézművesek – foglalkoztatók, Szélkakas játszótér.



Múzeumok Éjszakája

06. 23., szombat



Belépő karszalaggal, mely megváltható a rendezvényhelyszíneken vagy elővételben a Storno-ház portáján. Ára: 500 Ft/fő. A karszalaggal a Soproni Múzeum valamennyi programja látogatható, a karszalaghoz járó bon beváltható egy zsíros kenyérre és egy pohár borra/szörpre a várfalkerti büfében.

Storno-ház (Fő tér 8.)

18.30 óra: Kapuzárási pánik – dr. Tóth Imre múzeumigazgató mesél a múzeumnegyed munkálatairól a Storno- és a Tábornok-házban. Gyülekező: Tábornok-ház, részvétel érkezési sorrendben, max. 30 fő.

18.30 óra: Ez boszorkányság? – dr. Németh Ildikó előadása az Ars Historica Társulat közreműködésével – Várfalkert.

18.30 óra: Mesélő Storno-gyűjtemény – Teca néni tárlatvezetése – Storno-gyűjtemény.

20 óra: Skandalum! – Botrányos családok a történelemben – Osváth Ádám történész előadása – Storno-szalon.

21.30 óra: Klasszik duó – Sárközi Gábor és Donyec László, a Savaria Szimfonikus Zenekar művészeinek koncertje – Storno-szalon.

Macskakő (Szent György u. 12.)

18 óra: Az év kiállítása a Macskakő! – táblaavató ünnepség.

18.10 óra: Kerekítő gyerekkoncert: Szabó-Bellán Tímea – ének, Gyulai Melinda – hegedű.

18–21 óra: Kincses útilapu – kalandjáték a történelmi belvárosban, rajt és célállomás a Macskakő. Ismerem a családom? – szórakoztató totó.

21.30 óra: Retró Sopron: Kultúrcsaládok – Bolodár Zoltán vetítettképes előadása.

Pék-ház (Bécsi u. 5.)

17.30 óra: Poncichterek kenyere, pékek bora – dr. Krisch András előadása.

18 óra: „Kurti Pácsi" – Baranyai Konrád zenés műsora.

18.30 óra: Poncichter időutazás – beszélgetés Gimesiné Trackl Teréziával, Hajduné Siklósi Zsuzsannával és Zügn Lajossal.

Fabricius-ház (Fő tér 6.)

20 óra: Borlabirintus – borkóstoló a TasteVinóval. A program külön belépővel látogatható, mely megvásárolható a TasteVino Vinotékában: 5900 Ft/fő.

Tűztorony:

Nyitva 10 órától. 18 óráig rendes belépővel látogatható. Karszalaggal 18–0 óráig látogatható, kasszazárás 23.30-kor. További információ: www.sopronimuzeum.hu



Fertőrákos



Nagyidai cigányok

06. 22–23., péntek-szombat

Fertőrákosi Barlangszínház, 20 óra



Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját.

Csóri vajda, a vándorcigányok vezére cigányország felemelkedé-

séről és dicsőségéről álmodik. A csúf valóságban viszont ő és kis közössége Nagyida várában rekedt, amit az osztrák seregek ostromolnak. A magyar védők az éj leple alatt menekülnek a reménytelen helyzetből, sorsára hagyva Csórit és népét. Mit is tehetnének hát az örökké vidám cigányok? I. helyár: 7500 Ft / II. helyár: 6000 Ft / III. helyár: 3000 Ft.



Nyári tánc virágporban

06. 24., vasárnap

Fertőrákosi Barlangszínház, 18 óra

Válogatás az autentikus néptánckincs remekeiből és színpadi néptánc-feldolgozásokból. Jegyár: 2500 Ft. Mosonmagyaróvár és környéke

Mosonmagyaróvár



XII. Voluta

Itató strand

06. 21–23., csütörtök-szombat



A Voluta Vízi Fesztivál Mosonmagyaróvár és a térség egyik legnagyobb turisztikai vonzerővel rendelkező programja. A Mosoni-Duna immáron 12. alkalommal ad otthont ennek a civil kezdeményezésnek, melynek szervezésében együttműködik a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület és a Flesch Károly Nonprofit Kft. A felkészülés és maga a háromnapos fesztivál és verseny évek óta bizonyítottan jó alkalom és lehetőség a csapatépítésre.



A program gerincét alkotó sárkányhajófutamok, versenyek mellett idén is lesznek kísérő programok a résztvevők és szurkolóik, kilátogató érdeklődők számára. Strandröplabda-bajnokság és a strand területén waterball! Természetesen a finom falatokról és italokról sem feledkezünk meg!



06. 21–22., csütörtök-péntek

2 napos Lajta-túra: Bruckneudorf–Zurndorf–Mosonmagyaróvár

06. 22., péntek

21 óra: Ganxsta Zolee és a Kartel koncertje. 22.30 óra: DJ Q-Cee.

06. 23., szombat

9 óra: Ébred a sárkány – felnőtt rövid és hosszú távú sárkányhajóversenyek a Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes közreműködésével! 10 óra: Strandröplabda-bajnokság – 4 fős csapatok (minimum 1 női csapattag) jelentkezését várjuk (9.45-ig lehet nevezni).

19 óra: Eredményhirdetés. 21 óra: Sterbinszky. 22.15 óra: Hamvai P. G. 22.30 óra: Tűzgyújtás. 0 óra: DJ S!D és Conaty. Komárom

Az utolsó betyár

06. 22., péntek



Fedeles lovarda, Frigyes-laktanya, 19 óra

Népi rockopera. A Magyar Lovas Színház Komárom bemutatója.

Oscar – musical

06. 22., péntek

Monostori Erőd, 20 óra

A Hadart Színház előadása.



Sétahajózás a Dunán

06. 23., szombat

Monostori Erőd, 13 óra

Az erőd kikötőjéből induló hajóról a víz felől is megcsodálható a Dunai Bástya és a part. Jegyárak: felnőtt: 1700 Ft, gyerek (0–14 éves korig): 1200 Ft. Jegyváltás a Dunai Bástyában lehetséges.



Zenés nyári esték

06. 23., szombat

Monostori Erőd, 20 óra

Nagyszerű zenék, fergeteges hangulat. A belépés ingyenes!



Múzeumok Éjszakája

06. 23., szombat

Komáromi Klapka György Múzeum, 18 óra



A tematikus programok 18, 20, 22 órakor kezdődnek. Programok:

• Acta Urbis V. – amiről a sajtóban olvashatunk (Ölveczky Balázs).

• 18 éven felülieknek: A család fogalmához köthető műtárgyaink – Számadó Emese prezentációja.

• 18 éven aluliaknak: társasjáték.

• Család és kultúra. Jelenetek a múzeum munkatársainak (Burai László, Füssy Józsefné, Gál Tamás, Horváth Krisztina, Ölveczky Balázs, Pokornyi Gábor, Simon Ferencné) és meghívott vendégének (Török Ignác Bálint) közreműködésével.

• A Monarchia közerkölcsei – Pokornyi Gábor és Ölveczky Balázs diskurzusa. A rendezvény ingyenes. A részvétel tartalmazza a programot, 1 db Acta Urbist és egy finom „négyórai" teát.

További információk és regisztráció: emese@jamk.hu; +36-34/344-697 (keddtől péntekig 9–17 óráig).