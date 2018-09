Vita az útépítésről Győrben - Nem kérik az elkerülőt szomszédnak a Vízivárosban élők

A tervtanács az E nyomvonalat jelölte ki (a képen a legalsó, zöld színnel jelölt), a beruházó erre kért környezeti hatásvizsgálatot. A Vízivárosban élők bosszúsak, mert így menne az út legközelebb a házaikhoz.

Az út első szakasza az Ipar utca meghosszabbításaként a Mártírok útja (1-es főút) csomópontjából indul és az Új Bácsai úton kiépült körforgalmú csomópontig tart. A második része innen a 14. számú főútig épül ki. A kormánydöntés megszületett, a pályázat kiírása előtt többek közt a környezetvédelmi engedélyt kell beszereznie a beruházónak.Kedden telt házas közmeghallgatást tartottak a beruházásról a környezeti hatásokkal kapcsolatban a kormányhivatal környezetvédelmi főosztályán. Egy – számunkra – új fogalmat is bevezettek ezen: a nem sajtónyilvános közmeghallgatásét. Így hiába közérdek, a közmeghallgatásról nem tudósíthattunk.A „közt" azonban a rendezvény után mi is meghallgattuk. A Kisalföld néhány hete a témában megjelent cikke óta a Vízivárosban és a Révfalu–Bácsa határán élő érintettek már többször találkoztak, egyeztettek. A Vízivárosban élők amiatt bosszúsak, hogy bár öt nyomvonal is volt az Ipar utcától az Új Bácsai körforgalomig, a családi házakhoz legközelebb eső „E" verziót támogatta a tervtanács, erre készült a vizsgálat.Az egyik érintett lakó, Lipkovics Tamás a Kisalföldnek elmondta: a közmeghallgatáson is hangoztatta aggályait. Elolvasván a környezeti hatástanulmányt, úgy érzi, hogy az emberi érdek a természetvédelmi mögé szorult, s nem érti, miért az ott élők számára legkedvezőtlenebb verziót támogatta a tervtanács. „Az E variációnak kell megvalósulnia – ez az érzésünk, így készült a hatástanulmány. Útra, hídra szükség van, de az embert is vegyék figyelembe" – mondta.Olvasóink beszámolója szerint az elkerülő mellett élők sokan az ingatlanuk értékvesztéséről beszéltek, aggódnak a kamionközlekedés, a zaj és a levegőszennyezés miatt. A közmeghallgatáson szóba került a második ütem, a Bácsai úti körforgalomtól a 14-es főútig tartó szakasz nyomvonala is: a Barka soron és a Votinszky utcában élők is azt tudakolták, hogy csak a két utca között lehet-e továbbvinni az aszfaltcsíkot, a Bálványosi nádason és Sáráson keresztül?E nyomvonalat már évtizedekkel ezelőtt kijelölték, amelyet 2006-ban a rendezési terv megerősített – mondta a Kisalföldnek Bárány István, a városrész önkormányzati képviselője. „Akkor még mindenki legyintett, mondván, mikor lesz még ebből a beruházásból valami?! Most pedig úgy tűnik, minden érintett meglepődött, hogy hamarosan elindulhat." Azt viszont Bárány sem érti, az első ütemnél miért az E nyomvonalra készíttettek környezeti hatásvizsgálatot, hisz minden verzió érint Natura 2000-es területet, ám a társadalmi megítélése ennek a legrosszabb, hisz ez megy legközelebb a lakóházakhoz. Úgy tudja egyébként, erről nem győri, hanem budapesti tervtanács határozott. A képviselő kérte, a mostani dokumentumok alapján a hatóság ne adja ki az engedélyt. Amíg a hatóság határozatot hoz, a Vízivárosban, Révfaluban és Bácsán élők lakossági fórum összehívására kérték a képviselőt, többen jogi képviselő megbízását is felvetették.Jó hír a zaj miatt aggódóknak: az útszakasz kétszer egysávos lesz, csak az új hídon alakítanak ki kétszer két sávot.