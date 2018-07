Újdonság Győrben: baba-mama padokat adtak át Adyvárosban

Fotó: Marcali Gábor

Újdonságként adtak át Győrben két darab baba-mama padot Adyvárosban. Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, az egyik a Barátság Parkba, a másik a tóparton lévő sétány mellé került. A beruházás finanszírozása képviselői keretből történt.Mindkettő forgalmas, közkedvelt helyszín, ahol évek alatt rengeteg fejlesztés történt. A tónál várjátszótér épült, a sportparkban pedig bővítették a játszóteret. Utóbbi helyszínen a mozgásukban korlátozottak számára is használható játszótér épült idén.A most átadott baba-mama padok kényelmesebbé teszik a szülők és a gyerekek számára a kikapcsolódását. A pad úgy lett kialakítva, hogy a gyermeket kényelmesen el lehet fektetni a felső részen. Az alpolgármester bízik benne, hogy a baba-mama pad beválik. A tóparti sétány mellé idén egy automata WC-t is telepítenek a még komfortosabb szabadidő eltöltés érdekében.